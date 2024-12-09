共機戰艦數量翻倍頻擾台 德媒：一副好戰樣子

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者顏若瑾柏林8日專電）德國「明鏡周刊」報導指出，中國戰艦出現在台灣沿海前數量增加，由於台灣總統賴清德近期出訪太平洋島國，促使中共派出翻倍的船艦對台示威，這顯然就是「一副好戰的樣子」。

台灣國防部8日發布共機艦動態，近期6架次共機逾越台海中線侵擾西南空域，另有14艘共艦、3艘公務船，持續在台海周邊活動。

德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）8日以「戰艦數量翻倍：中國大動作經過台灣」為標題，引述路透社為主要消息來源，報導中國對台軍事威脅，指出北京對台灣總統賴清德出訪太平洋3友邦，過境美國夏威夷和關島感到憤怒。安全專家認為，這預示著接下來新一輪軍演。

報導指出，中華人民共和國視民主治理的台灣為中國的一部分，並制裁其他國家與台灣有任何官方往來；而美國不承認台灣是一個國家，但美國是台灣最重要的非正式支持者，並且持續售予各項武器。

報導引述中國國家安全部日前在社群發表措辭強硬的評論，「賴以武器爭取獨立」並親近美國，註定會失敗。

報導並表示，「台灣拒絕北京的主權主張」。賴總統近期結束為期一週南太平洋3友邦之旅，他呼籲中國放棄威脅，並說北京軍事演習不會獲得任何一個國家尊敬。

報導指出，為強化整體防衛作戰效能，檢測防空部隊應變與接戰程序，台灣在11月派遣各型機艦及防空飛彈系統，執行「整體防空作戰計畫演練」，將持續藉實戰化訓練提升防衛韌性。（編輯：張芷瑄）1131209