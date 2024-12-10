王金平拋兩岸新論述 時力：中共喜歡的一中論述

（中央社記者王揚宇台北10日電）前立法院長王金平8日發表兩岸新論述，主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」。時代力量今天表示，王金平的兩岸新論述就是中共最喜歡的一中論述，台灣有自己的人民、領土及人民選出的政府，「我們就是一個主權獨立的國家」。

王金平8日發表兩岸新論述，他主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」。尊重兩岸分治事實，但不放棄兩岸人民共同追求中華民族福祉的機會；接受現實的狀態，但不否定歷史情感。「分治而不分立」是兩岸現階段創造和平契機最務實作法。

對此，時代力量今天在臉書撰文指出，王金平口中的兩岸新論述，就是中共最喜歡的一中論述，而且人民、領土、政府及主權是一個國家的構成要素，缺一不可，這是政治學的ABC。

時力指出，近期都在賣課程的王金平，卻在日前提出了「兩岸治權不相隸屬，主權同而不分」的論述，王金平更主張這個新論述是目前兩岸關係最務實的做法，但把簡單的話說得複雜，不會因此就變得有道理。

時力表示，「主權相同，但治權不相隸屬」，若以白話文翻譯，不就是主張兩岸同屬一個國家，並有2個政治實體互不隸屬嗎，這就是國民黨常常提到的九二共識一中各表，這不是什麼新論述，而是舊酒裝新瓶。

時力指出，其次就是「主權同而不分」，試問主權究竟是誰的，是中華民國還是中華人民共和國的，如果中華民國無法取得國際認同，這不只是一中各表，還是更糟糕的一國兩制。

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時力表示，過去數年台灣在國際社會上，始終受到一中框架的限制，處處受到打壓，也被迫以Chinese Taipei為名，在國際賽事上出賽。這些中國打壓台灣的現況，足以證明追求「一中」最終只會讓台灣的國際空間愈來愈小，況且歷史事實很清楚，中華人民共和國自1949年成立以來，從未統治過台灣這塊土地，中華人民共和國政府根本無權主張對台灣擁有主權。

時力重申，台灣有自己的人民、有自己的領土、有人民選出的政府，「我們必須要持續堅定向國際表達，我們，就是一個主權獨立的國家」，不論是九二共識或是主權同而不分，都是一條沒有出口的死路，大家絕不能繼續深陷其中。（編輯：翟思嘉）1131210