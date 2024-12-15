建交加坑殺 中國10%高利貸尼加拉瓜兼傾銷毀貿易

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市14日專電）前邦交國尼加拉瓜和台灣斷交後，緊抱中國大腿，不只讓中國擠進中美洲議會（PARLACEN），更成為它拓展勢力的跳板。不過尼加拉瓜向中國借款10億美元（約新台幣320億元），利率高達10%，形同被中國放了黑心高利貸。

美國陸軍戰爭學院拉丁美洲研究所教授艾里斯（Robert Evan Ellis）接受媒體專訪指出，2021年12月9日尼加拉瓜獨裁總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）宣布與台灣斷交後，3年來，失去了這個關鍵盟友的援助和市場，尼加拉瓜在貿易上已先損失10億美元。

尼加拉瓜奧蒂嘉政權還向中國簽訂一連串信貸協議，但大多數合約完全保密。許多貸款號稱用於改善基礎建設，包括拓建港口、機場和舖設公路，但這些項目「更像是為中國的戰略利益服務，而不是滿足尼加拉瓜的實際需求」。

此外，建交後中國承諾會帶給尼加拉瓜「經濟奇蹟」，也根本是海市蜃樓。艾里斯強調，建交後尼加拉瓜對中國的出口雖有增長，但每年只有5000萬美元，僅佔尼加拉瓜總出口額的1.6%。相較之下，中國對尼加拉瓜大幅進口傾銷，是尼國出口額的75倍以上。

今年1月1日尼加拉瓜和中國的自由貿易協定生效後，被官方宣傳為靈丹妙藥，但艾里斯強調，現實是尼加拉瓜的企業和商家是最大的受害者。

「中美洲360」（CentroAmerica360）發表調查報導，文中點名從今年1月1日，尼加拉瓜與中國的自由貿易協定生效後，在尼加拉瓜各地的中國商店數量倍數暴增。

這些中國商店利用自貿協定免除進口稅，大量輸入各類廉價產品，從3C、家電、服裝到化妝品、玩具及食品，造成當地原有商店業者銷售下滑超過70%，掀起倒閉潮，連生存都成問題。

尼加拉瓜政治經濟學者查莫洛（Juan Sebastian Chamorro）也分析，中國與尼加拉瓜所謂的自由貿易協定，只對中國商人和獨裁總統奧蒂嘉的家族親信有利。因為所有自貿進口合約都是特定人士壟斷，一般民間業者根本無法取得。

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尼加拉瓜2023年8月主導中美洲議會（PARLACEN），並提出「排台納中」案，最後讓中國成為中美洲議會常駐觀察員，並取消台灣觀察員的地位，而台灣也宣布正式退出中美洲議會。

而尼加拉瓜日前擔任中美洲統合體（SICA）的臨時主席國期間，故意增加有關中國和俄羅斯的議程，被質疑又想故技重施，讓中國染指中美洲統合體，因此遭到會員國一致譴責，只能暫時收斂。（編輯：韋樞）1131215。