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裝訓部拂曉卸除防水布 M1A2T戰車全貌亮相[影]

2024/12/16 12:36（12/16 14:06 更新）
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首批M1A2T戰車16日轉運至新竹湖口裝訓部，實施下板作業。（軍聞社提供）
首批M1A2T戰車16日轉運至新竹湖口裝訓部，實施下板作業。（軍聞社提供）
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（中央社記者游凱翔台北16日電）首批38輛M1A2T戰車今晨已全數轉運至新竹湖口裝訓部，但以黑色防水布包裹。國防部中午披露最新畫面，軍方拂曉後已卸除防水布，不僅可見陸軍迷彩，也包括美方為台客製、砲塔後方的「輔助冷卻與電源系統」（ACPS）。

台灣對美軍購108輛M1A2T戰車，首批38輛已在昨天透過國籍航商貨輪運抵新北市台北港，今天零時起由民間重型拖板車區分4批次，經由西濱快速道路轉運至位於新竹湖口的陸軍裝甲兵訓練指揮部，已分別在凌晨2時至凌晨5時間轉運完畢。

記者實地前往裝訓部轉運現場，當時所有裝備均包裹黑色防水布，軍方人員指出，待天亮後才會卸除並實施下板作業。

國防部上午釋出最新影片及照片，裝訓部官兵在天亮之後已陸續將所有覆蓋於M1A2T的黑色防水布卸除，並透過2種方式將M1A2T移動至地面，分別是透過大型起重機吊掛或是由官兵發動戰車移動至棚廠中，引擎所發出的巨大轟隆聲相當震撼。

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根據畫面顯示，所有的M1A2T戰車在美國時已塗裝成陸軍迷彩；另一亮點則是砲塔後方的「輔助冷卻與電源系統」（ACPS），目前僅台灣與科威特採購的M1A2K戰車擁有這項裝備。

尖端雜誌主任編輯、著名軍事書籍「裝甲先鋒」譯者李思平接受中央社訪問表示，ACPS不只能發電、供電、蓄電，若電瓶電力飽滿，可在不發動主機及輔機情況下為系統供電，並進行接戰任務，大幅強化戰術優勢，也能減少相關裝備所散發的熱源，遭敵鎖定。（編輯：蘇志宗）1131216

M1A2T卸除黑色防水布，裝訓部官兵執行運輸作業。（軍聞社提供）
M1A2T卸除黑色防水布，裝訓部官兵執行運輸作業。（軍聞社提供）
#台灣
#國防部
#李思平
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