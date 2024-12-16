政院穩定物價 關鍵原物料稅負減徵延長至114年3月

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（中央社記者葉素萍台北16日電）行政院副院長鄭麗君今天召開「穩定物價小組」會議，決議延長關鍵原物料稅負減徵措施至明年3月底，持續從源頭減輕業者營運負擔，穩定民生物價。若明年第1季國際農工原料價格趨緩、國內物價持續趨穩，且未來展望維持穩定，即可據以研議政策屆期退場。

行政院發布新聞稿指出，耶誕節慶及元旦跨年等活動即將到來，大型飲宴活動估增加，推升國內餐飲消費需求。為掌握冬令熱銷食材價格情勢，鄭麗君召開「穩定物價小組」會議，責請農業部密切監控各類食材供需狀況，確保供應充裕、價格平穩。

行政院表示，秋季是台灣平地產區蔬菜重要種植季節，不過，9月起受豪雨及颱風影響，作物受損或延遲種植，導致11月至12月蔬菜供應減少。為充裕民生需求，農糧署已輔導農民團體適時釋出倉儲甘藍供應至台北果菜市場，此外，全台全聯福利中心、大潤發、愛買、家樂福等1572個通路據點，推出甘藍優惠專區，每顆100元以下，提供民眾選購。

政院指出，12月是蔬菜盛產期，加上近期天氣回穩，適合蔬菜生產，蔬菜到貨量漸趨充裕，菜價預期可趨於平穩。

政院表示，今年以來，國際農工原物料已逐步回穩，多數國際農工原物料價格已回落至110年12月實施減徵措施時水準，僅部份品項價格仍然較高。

鄭麗君表示，考量近期受豪雨及連續颱風等氣候條件不穩影響影響國內蔬果價格，國內外食費、食物類等漲幅仍高，致11月CPI年增率升至2.08%，加以春節節慶將至將帶動消費採買需求增加，綜合考量各面向因素，原實施第13波減徵關鍵原物料稅負措施至12月底，會議決議啟動第14波措施，延長至明年3月底，以減輕國內業者營運負擔，穩定民生物價。

政院表示，相關措施包括，免徵進口黃豆、小麥、玉米營業稅；免徵小麥進口關稅；奶油、烘焙用奶粉、冷凍牛肉關稅稅率減半；汽油貨物稅每公升調降2元、柴油貨物稅每公升調降1.5元；水泥（卜特蘭一型）貨物稅減半。

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另外，鄭麗君責請經濟部、農業部持續與公協會及主要業者聯繫，促請業者酌情調整商品價格，確實將降稅利益回饋消費者，以落實稅負減徵措施的政策原意。

她並請經濟部、農業部、國發會、財政部、主計總處等相關部會，持續掌握國內外情勢，若明年第1季國際農工原料價格趨緩、國內物價持續趨穩，且未來展望維持穩定，即可據以研議政策於明年3月後屆期退場。（編輯：楊凱翔）1131216