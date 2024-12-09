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第2屆透明晶質獎 鄭麗君勉AI時代思考興利防弊

2024/12/9 16:59
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（中央社記者劉世怡台北9日電）廉政署今天舉行第2屆「透明晶質獎」頒獎典禮暨台灣透明論壇及簽署「UNCAC透明承諾」，行政院副院長鄭麗君致詞時肯定得獎的8個機關，期許AI（人工智慧）應用時代，各機關服務品質效率提升外，思考更有效興利防弊。

法務部廉政署今天下午在台北漢來大飯店舉辦「2024年第2屆透明晶質獎暨臺灣透明論壇」及國際透明組織（Transparency International, TI）簽署「UNCAC透明承諾」，鄭麗君於活動期間作出上述表示。

簽署「UNCAC透明承諾」部分，由法務部長鄭銘謙及廉政署長馮成簽署，鄭麗君及國際透明組織主席瓦勒瑞安（Francois Valerian）見證。

鄭麗君致詞時指出，今天鄭重簽署透明承諾，向國際傳達台灣願意落實公約審查的透明度，促進公民參與，展現政府廉能透明的決心，而實踐公約的其中1項重要成果，就是「透明晶質獎」，也恭賀獲獎的8個機關。

她指出，因應AI全面應用的時代，政府除了服務品質及效率需要不斷提升，更要思考如何全面而有效地興利防弊，讓公務員能夠勇於任事，發揮專業。

鄭麗君說，「透明晶質獎」的目的，就是要激勵公部門貫徹廉能，需要正直、誠信的首長，率領團隊強化行政透明及廉政風險管理，打造值得信賴的政府。

接續頒獎典禮後的透明論壇活動，鄭銘謙致詞指出，台灣是反貪腐陣營不可或缺的一份子，在反貪腐領域的耕耘已逐步獲得國際社會認同。

鄭銘謙表示，藉由這次活動落實台灣打造開放、透明環境的承諾，並於今年預先公布台灣聯合國反貪腐公約第三次國家報告期中進度，首度接軌國際體例，以實際行動響應聯合國國際反貪日，期許未來能與國際間合力克服各種貪腐風險，並參與全球反貪腐集體行動並作出貢獻。

瓦勒瑞安於論壇中發表談話，他帶領與會者思考以宏觀視野將透明化概念，擴展至公私部門領域。

廉政署新聞資料指出，第2屆「透明晶質獎」有26個機關參獎，共有8個獲獎機關脫穎而出，橫跨中央及地方機關，廉能措施包括交通、資訊、地政、環保、矯正、社福及基層市政等不同業務性質。

其中，「機關整體廉能類」特優機關為交通部公路局高雄市區監理所、台灣港務股份有限公司、台北市政府資訊局、新北市政府地政局及台東縣環境保護局。

另外，「創新服務措施類」優選機關為法務部矯正署雲林監獄、高雄市政府社會局及南投縣南投市公所。（編輯：戴光育）1131209

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