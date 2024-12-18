長照司長涉霸凌案 邱泰源：有新事證將擴大調查

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（中央社記者賴于榛台北18日電）衛福部長照司長涉霸凌調查結果為霸凌案不成立，引起時代力量質疑。衛福部長邱泰源今天說，有新事證會擴大調查，也希望向當事人或其律師進一步瞭解狀況，做對等調查。

衛福部多名官員涉職場霸凌案，衛福部日前公布相關懲處結果，事前遭爆料疑霸凌影片的長照司長，霸凌案不成立，核予一小過。時代力量今天質疑長照司長涉霸凌調查結果，要求重啟調查。

邱泰源今天出席2024年行政院傑出科技貢獻獎頒獎典禮，他會後受訪表示，衛福部稍早對此已經說明，因為有新事證會擴大調查，也希望能向當事人或其律師、信任的民意代表進一步瞭解狀況，做對等調查。

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媒體追問，邱泰源曾說此案只有極少數人感到不適，所以霸凌案不成立。邱泰源則解釋，霸凌有其專業評定，他只是說明長照司霸凌報告中，共14人接受訪談，多數人都提到能理解司長見解，也有一位表達不舒服，但這與霸凌成立與否無關。

邱泰源強調，霸凌認定有很多主客觀條件，最重要是調查小組委員的專業意見，且衛福部針對所有當事人通通有做調查，沒有跳過任何一個人。（編輯：蘇志宗）1131218