柯建銘：未來1個月是國家存亡關鍵時刻 籲人民自救

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（中央社記者陳俊華台北20日電）立法院會20日預計處理選罷法等案。民進黨團總召柯建銘19日說，未來1個月是國家存亡關鍵時刻，選罷法通過就是沒有罷免，藍白與中國唱和下，未來3年可恣意妄為提出毀憲亂台的各種法案。

立法院會20日預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法修正草案等案，民進黨團為力阻法案通過，多名立委昨天晚間9時許破壞議場玻璃，進入議場集結，並占據主席台。

民進黨立法院黨團總召柯建銘19日深夜在臉書發文表示，未來1個月是國家存亡關鍵時刻，明天立法院會國民黨排前3案是選罷法、憲法訴訟法、財劃法，在立法院長韓國瑜配合下，可能不做任何發言，用極短時間強行通過3法。

柯建銘說，民進黨團不得不在19日晚間9時以迅不掩耳，破窗進入議場，先行占領主席台，讓在議場前門的國民黨團不及反應、白排3天。

柯建銘指出，未來一個月，也就是12月20日到1月21日立法院休會前，是守護民主守護台灣最關鍵時刻，選罷法通過就是沒有罷免，藍白與中國唱和下未來3年可恣意妄為提出毀憲亂台的各種法案，徹底破壞台灣憲政體制，「台灣人民你不自救嗎？大家站出來吧」。

柯建銘說，憲法訴訟法修法也徹底破壞憲政體制，讓大法官無法釋憲，以後藍白恣意訂定任何違憲法案，皆為合憲性，「有如一把利刃，插在憲法心臟」；財劃法是破壞財政紀律，從中央搶新台幣6612億元給地方，中央缺錢無法執政，所有社福、長照等無法做，台灣人民會接受嗎。

民進黨則透過新聞稿表示，國民黨與民眾黨挾多數主導優勢，無視民進黨「民生優先」訴求，屢將無限制擴張自身政黨與立委權力作為政治上最高目標，無視民意、無視法治，肆意破壞台灣人民經過數十年民主運動，流血流汗所建立、爭取的憲政體制以及公民權利。

民進黨指出，國民黨以「1分鐘」霸凌委員會審查，史無前例封鎖立法院手段，排除他黨委員開會，遂行「一黨修法」的違法會議。國民黨反民主的行徑，已逾越議事攻防底線，構成對台灣民主制度的明顯重大危害。

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民進黨說，一旦國民黨在20日立法院會強行通過選罷法、憲法訴訟法修法，台灣民主自我制衡、自我修復的機制將蕩然無存，將對台灣公民社會與民主體制造成重大且不可逆的傷害。民進黨別無選擇，在台灣民主受到侵害、破壞的時刻，必須站出來採取行動。

民進黨表示，對於國民黨反民主的惡行，給予以最強烈譴責，呼籲公民社會一同關注立法院失衡暴衝的現況，支持民進黨團的行動；相信理性公民的力量，終將戰勝恣意毀憲亂政的無良政客。（編輯：林克倫）1131220