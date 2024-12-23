民團籲家長納性平教育規範對象 教育部允列修法參考

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（中央社記者林敬殷台北23日電）多位民間團體代表今天表示，籲請教育部應正視性平教育在教學現場困境，與會有人建議，應將家長納入性平教育規範對象，也有立委建議將網路謠言納入性平教育。教育部表示，家長是否列為性平教育規範對象，會列為未來修法參考。

立法院教育及文化委員會今天舉行「因應數位時代，啟動性別平等教育2.0」公聽會。

性平教育20年學生倡議連線代表邱奕翔表示，他從國中開始就可以在課本上看到性平教育內容，但國中課本的性教育章節，卻被老師以「本段跳過，自己回去讀」帶過，他課後詢問老師，老師說是因為家長對內容不滿打電話抗議，被迫如此處理，他在學校接觸性教育課程時，老師對於學生訕笑不處理，凸顯老師不知所措。

邱奕翔說，性平教育的教學現場沒有呈現性平教育該有的樣子，若只靠性別事件處理程序及增訂罰則，忽略落實，性平教育問題是不可能解決。呼籲教育部應具體支持性平教育現場的老師及提供指引，避免遭外部壓力影響性平教育實施。

全國教育產業總工會代表詹斐雲說，國小的性平事件，很多都是開玩笑造成的，當老師通報性平事件，家長往往向學校表示，這只是開玩笑，老師不要找麻煩。又或是，老師在家長壓力下，未依法在24小時通報性平事件，結果被裁罰新台幣12萬元，提了2次訴願還被駁回，讓老師在處理性平事件陷入左右為難局面。

國民黨立委洪孟楷指出，在數位時代，網路上的資訊有匿名性、沒有時間限制、沒有地域性及打破年齡限制，使得現在的性平教育比起過去更複雜及更難以處理，因此應更進一步將網路謠言、霸凌納入性平教育內容。

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民進黨立委張雅琳表示，憲法訴訟法在20日修法後，憲法法庭形同癱瘓，近十年有700多名兒少性侵被害者，因超過時效無法起訴，加害者逍遙法外，未來這些人無法聲請大法官釋憲，尋求救濟協助，也希望各界共同關心。

受邀列席的教育部次長林騰蛟表示，為使教科書性別平等教育議題與內容更周延、客觀，教育部規定，學校教材編寫、審查及選用，應符合性別平等教育原則，教材內容應平衡反映不同性別的歷史貢獻及生活經驗，並呈現多元性別觀點，且教材內容並應破除性別偏見及尊卑觀念，呈現性別平等及多元價值，作為出版業者編書的參考。此外，家長是否列為性平教育規範對象，教育部會列為未來修法參考。（編輯：蘇志宗）1131223