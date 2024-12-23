監委巡察關切朱國榮案 管碧玲：跨部會嚴防船舶潛逃

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（中央社記者高華謙台北23日電）監察院今天巡察行政院，監委針對國寶集團總裁朱國榮棄保潛逃案指出7大改進重點。監察院轉述海委會主委管碧玲說法表示，為嚴防以船舶潛逃，正跨部會協調，希望以科技監控、架接電子公告系統與提升出港船舶安檢等強化執法。

監察院各常設委員會今天巡察行政院，並在巡察後的下午5時召開記者會。

監察院司法及獄政委員會召集人林郁容說，他針對「朱國榮棄保潛逃海外調查案」提出7大改進重點，包括法官輕易停止羈押，只採派出所報到命令，沒有其他配套措施。且派出所連5天都沒發現朱國榮沒報到，可見沒落實每天查核，且目前被告採簽名報到，內政部宜檢討設置電子化應勤簿冊實施可行性。

此外，林郁容表示，海巡署當天在船舶共花了27分鐘檢查，但未及時發現朱國榮，建議出港船舶安檢管制可以引進科技設備。且目前各級法院及檢察機關實施科技設備監控開通使用妥善率不及50%，應提升使用率。

林郁容也說，行政院應與司法院共同積極推動修正刑事訴訟法有關防止逃亡規範與正確使用羈押制度，司法院與法務部也應積極推動棄保潛逃罪入罪化，並檢討通緝犯資料查詢公告平台是否有統一建置必要。

監察院透過新聞稿轉述海洋委員會主任委員管碧玲說法指出，海巡署近4年查獲非法入出國288人、近3年查獲通緝犯455人，每天安檢船隻達5490艘、1年達238萬艘次，期望零漏接。但依規定，船舶無明顯違法跡象或未曾因違反走私、非法入出國而受刑事或行政罰處分，屬甲類評鑑標準。

管碧玲說，朱國榮案遊艇就屬於甲類對象，在沒有接獲潛逃警示情資下，安檢人員仍對甲板、船艙等空間檢查27分鐘，已比一般檢查時間長。另為嚴防利用船舶潛逃出境，正跨部會協調，希望多利用科技設備監控、架接電子公告系統等，並要求加強目標人識別、提升出港船舶安檢等工作，強化執法效能。

監察院也轉述法務部長鄭銘謙說法表示，法務部通緝平台已整合「調查局外逃通緝查詢系統」「刑事局緊急查緝專案」「台高檢署通緝查詢系統」及「警政署逃犯查詢系統」等，因各機關職掌不同、各系統有設置用途，因此由各機關依權責決定公布資料範圍、標準及查詢條件。

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鄭銘謙說，科技設備監控中心截至今年9月已辦理93場次推廣，高檢署也持續召開監控系統優化會議，優化系統功能，目前院檢整體開案率較建置初期已大幅提升。

監察院轉述行政院長卓榮泰說法表示，法務部及內政部警政署對於安檢方式及力道還要加強；也要關注棄保潛逃罪刑度是否應需加重，以起遏阻作用。另外內政部也應要求轄下警察機關對於每天報到要確實查核，尤其接獲檢察官、法院或監控中心異常通知時，務必第一時間查證或查訪，防止類似事件再發生。（編輯：蘇龍麒）1131223