中研院指租金補貼2成房東漲租 國土署：93%持平

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（中央社記者高華謙台北23日電）針對中研院調查，僅17.1%受訪租客申請過租金補貼，且約24.3%受訪房東漲租。國土署說，經比對民國111年起申請資料，顯示租金持平者約占93%、租金上漲者僅占約6%、租金下降者占1%。

中央研究院經濟所今天發布「台灣消費者預期與政策反應調查」，聚焦政府租金補貼政策，發現僅17.1%受訪租客在過去3年（111年至113年）內申請過租金補貼；另外，近3年有約24.3%的房東漲租，未來1到2年，約有3成的房東計畫調漲租金，將成為近年通膨居高不下的壓力來源。

內政部國土管理署發布新聞稿表示，推動租金補貼政策，對於申請民眾資格有所得及租金上限等限制，因此申請者承租物件也不是新屋或新古屋，但外界在討論租屋市場租金上漲議題時，多數會涵蓋剛使用2年至3年的新成屋，或使用5年至10年的新古屋，而這類物件區位及屋齡條件較佳，房租也較高，但這類族群不會是領取租金補貼對象。

國土署表示，自111年起開辦新台幣300億元中央擴大租金補貼專案，截至今年11月底，核定補貼戶數從111年核准27.8萬戶，到現今核定件數成長至71.5萬餘戶，顯示租金補貼政策實質照顧及支持租屋民眾，特別是青年及新婚家庭。

國土署說，經比對111年起的申請資料，顯示租金持平者約占93%、租金上漲者僅占約6%、租金下降者占1%。而中研院所調查受訪者因有部分不符資格，導致反映出的申請比例當然偏低。

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國土署表示，為擴大照顧及支持各族群租屋民眾，租金補貼戶數在114年與115年會提升至75萬戶，並透過隨到隨辦、舊案帶入免重新申請等簡化流程，以持續照顧更多租屋需求民眾。

國土署說，針對房東部分，政府是給予公益出租人享有房屋稅、地價稅及綜合所得稅共3項稅賦優惠。未來將透過部會合作擴大盤點，持續精進興辦社會住宅、包租代管與租金補貼等多元居住協助政策，滿足全齡族群居住需求。（編輯：蘇龍麒）1131223