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首頁 / 政治

民眾黨團促霸凌案重啟調查 衛福部：會依法秉公處理

2024/12/25 15:49
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（中央社記者郭建伸、沈佩瑤台北25日電）衛福部霸凌案調查8案中有3案成立，但民眾黨團總召黃國昌今天質疑，他沒看過寫得這麼爛的調查報告，要求衛福部應重啟調查，否則衛福部長邱泰源、次長呂建德就下台，若仍持續顢頇，將反映在預算審查。

對此，衛生福利部次長呂建德透過文字回應，調查過程在確保人員隱私下已進行近百人訪談，感謝受訪談人信任且勇於將自身經歷與言論作為調查事證，協助釐清真相做事實認定。

他強調，若有新事證，只要陳情人願意，無論在律師或其信任的民代陪同下，盼能協助陳情人進行調查與釐清真相，讓雙方各自有對等的陳述機會，這是調查與事實認定的重要過程，會依法秉公辦理、勿縱勿枉。

此外，針對健保署人員輕生案，呂建德說，衛福部長邱泰源先前承諾，並已責成健保署另案調查，有進一步結果會向外界說明。

呂建德表示，根據12月16日衛環委員會決議，涉及霸凌案調查報告基於訪談人員隱私保護，已親持調查結果至委員辦公室說明，並提供委員檢視，目前15名衛環委員中，已有11名委員協助檢視報告內容，對於調查報告格式、訪談證據呈現方式，尊重調查委員專業認定。

官員涉職場霸凌事件，衛福部日前表示，共調查8案，經學者專家依據職場霸凌判斷，其中3案成立。不過民眾黨立法院黨團今天舉行「恐怖衛福部，二度霸凌、幫兇現形」記者會，並質疑調查報告官官相護。

針對主秘兼社保司長劉玉娟一案，民眾黨立委陳昭姿指出，衛福部調查報告使用匿名表單方式調查，140名受訪公務員有3到4成反映劉玉娟有霸凌行為，另有近3成公務員表示對申訴結果不滿，但8成表達拒絕調查訪談。

陳昭姿指出，不願受訪公務員坦言「不滿意衛福部處理方式，擔心求助無門」，也有人說「害怕被清算不敢接受訪談」、「反映了就會有用嗎？可能事後只會被弄得更慘」，許多人都因仍在衛福部任職，怕被秋後算帳，衛福部根本選擇性使用公務員匿名表單，幫忙遮掩真相。

陳昭姿強調，劉玉娟根本沒有被懲處，免兼司長卻坐穩主秘大位，「一人之下，萬人之上」，衛福部護航高官的高規格待遇，無疑是對被霸凌者的二度傷害。

黃國昌痛批，衛福部調查報告粗製濫造，比勞動部先前公務員輕生的第一份報告還爛，整份調查報告連基本格式都沒有，前4頁還在抄法條，整份報告只訪問15人，其中7人的訪談結論僅有2行，甚至替衛福部長照司長祝健芳講話。

黃國昌表示，民眾黨團要求衛福部重啟調查，若無法做到，就請邱泰源和呂建德立刻下台，黨團全力支持陳昭姿替基層發聲，衛福部若持續顢頇硬幹，民眾黨團會將態度反映在預算審查上。

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此外，黃國昌日前指出，立法院20日表決財劃法修正草案時，民進黨立委許智傑跑去和新系大老吳乃仁吃飯，導致表決時通過國民黨團版本。許智傑今天前往台北地檢署，對黃國昌提出誹謗告訴，媒體詢問黃國昌如何看待。

對此，黃國昌表示，惡意誣告無法遮醜，他說的都是事實，並反問許智傑要告什麼。他說，可以請媒體問許智傑，當天晚上7時到8時人在哪，是否搭乘公務車前往，若還是無法回憶，可問同黨的高雄立委邱志偉。（編輯：翟思嘉）1131225

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