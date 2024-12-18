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時力質疑長照司長涉霸凌調查結果 籲重啟調查

2024/12/18 10:54（12/18 12:11 更新）
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衛福部長照司長要求員工深蹲、伏地挺身等遭質疑體罰。時代力量黨主席王婉諭（左2）18日在立法院群賢樓前開記者會，質疑衛福部調查過程草率且避重就輕，針對長照司祝姓司長的霸凌案，應邀集外部專家重啟調查，並公開調查報告，勿官官相護。中央社記者王飛華攝 113年12月18日
衛福部長照司長要求員工深蹲、伏地挺身等遭質疑體罰。時代力量黨主席王婉諭（左2）18日在立法院群賢樓前開記者會，質疑衛福部調查過程草率且避重就輕，針對長照司祝姓司長的霸凌案，應邀集外部專家重啟調查，並公開調查報告，勿官官相護。中央社記者王飛華攝 113年12月18日
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（中央社記者王揚宇台北18日電）衛福部長照司長要求員工深蹲、伏地挺身等遭質疑體罰，涉霸凌案調查結果遭質疑。時代力量黨主席王婉諭今天呼籲，針對長照司祝姓司長的霸凌案，應邀集外部專家重啟調查，並公開調查報告，勿官官相護。

衛生福利部多名官員涉職場霸凌案，衛福部次長呂建德12日公布相關懲處結果，調查8案中有3案成立，都非主管職，事前遭爆料疑霸凌影片、音檔的長照司祝姓司長、主秘兼社保司劉姓司長，霸凌案不成立，分別核予1小過、申誡2次及免兼司長。

對此，王婉諭昨天在臉書撰文，並附上「衛福部霸凌案陳情人的一封信」。信中提及，這次衛福部內的調查僅止於在職人員，「並無調查像我這樣的離職人員」，究竟時間要到多長、傷害要到多深才算構成霸凌。

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王婉諭今天在立法院群賢樓前召開記者會表示，這幾天接獲長照司現職人員的檢舉，包括透過LINE群組截圖，可以看見祝姓司長不僅強迫推動「健康操」，並明確要求人員每天上、下午各進行15分鐘的深蹲運動。

王婉諭質疑，衛福部調查過程草率且避重就輕，調查問卷也未詢問相關人員對於強迫深蹲的感受或同意程度，而現在有這麼多事實和證據擺在眼前，呼籲衛福部不要官官相護，針對長照司長的霸凌案，邀集外部專家重啟調查，並公開調查報告，行政院也應要求衛福部成立獨立調查小組。（編輯：張若瑤）1131218

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