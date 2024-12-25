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烏克蘭飾品掛上耶誕樹 林佳龍盼世界平安台灣順遂

2024/12/25 20:27
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（中央社記者楊堯茹台北25日電）今天是耶誕節，外交部長林佳龍布置耶誕樹，並把過程影片發布在社群媒體，他把11月訪歐收到的兩件烏克蘭傳統飾品掛上耶誕樹，並表示，期盼和平能降臨烏克蘭，祝願世界平安喜樂、台灣順遂。

外交部長林佳龍晚間在Instagram發布影片，他在影片中應景布置耶誕樹，並介紹兩件來自烏克蘭的裝飾品。

林佳龍表示，他特別將11月訪問歐洲期間收到的兩份珍貴禮物掛上，其中一個是由烏克蘭北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）市議會教育委員會主席畢洛戈拉（Vasyl Bilogura）贈送的傳統耶誕飾品，上面除了有雪花樣式，還印有切爾尼戈夫市的市徽。

林佳龍說明，另一個則是烏克蘭西部的赫梅利尼茨基市（Khmelnytskyi）的副市長維魏什丘克 （Mykola Varvyshchuk）所贈送，烏克蘭傳統象徵財富與繁榮的Motanka娃娃。

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林佳龍特別提及，Motanka娃娃製作過程未使用剪刀和針，而是以手工纏繞及打繩結的巧藝成形，且Motanka 娃娃被視為家庭與社區的守護者，由於烏克蘭人相信眼睛是靈魂之窗，因此娃娃多數沒有繡上眼鼻嘴，展現烏克蘭文化。

林佳龍也說，在耶誕節也祈求和平能降臨，期盼 Motanka 娃娃能守護烏克蘭的和平，「祝願世界平安喜樂、台灣順遂，祝福大家耶誕節快樂」。（編輯：林興盟）1131225

林佳龍
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