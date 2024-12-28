罷團公布提議書達標 葉元之：台灣還要亂多久

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（中央社記者黃旭昇新北28日電）國民黨籍新北市板橋東區立委葉元之遭團體發動罷免；罷團今天表示，第一階段罷免提議書上星期已達標，今天公布送給葉元之當生日賀禮。葉元之說，「台灣還要繼續亂多久」。

網路社群「脆」的「既凹之則罷之—板橋東區—罷免葉元之」社群，今天貼文表示，罷免案已達到第一階段提議書法定門檻；適逢今天是葉元之50歲生日，特定公布此訊息，作為「慶生賀禮」，歡迎民眾繼續連署填寫提議書祝福他。

臉書Facebook「罷免葉元之官方社團」也貼文表示，週末天氣變冷，但絕對不影響要罷免葉元之的決心，28日至29日於府中站、埔墘派出所加油站後方的連署站，持續接受民眾填寫提議書。

依照公職人員選舉罷免法，以被罷免人原選舉區選舉人為提議人，提議人人數應為原選舉區選舉人總數1%以上。

依據中央選舉委員會選舉資料庫，2024年第11屆立委選舉，新北市第7選舉區為板橋區九如里等61里，選舉人數為23萬3122人。

罷團說，收件數上週達到2382份，提議書將持續收件，衝高份數以確保日後剔除瑕疵件數後，仍能確保通過法定門檻。

葉元之晚間接受中央社記者電訪表示，今天確實是他的生日，但「拿別人的生日來煽動仇恨值，這團體真的無人性，有如失心瘋無下限」。

葉元之說，這次立委選舉，競選對手在板橋東區獲得7萬餘票，因此，透過民進黨的團體策動，通過第一階段提議書的門檻並不困難，「但台灣還要繼續亂多久」。（編輯：方沛清）1131228