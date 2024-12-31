外交部AI科技島國情紀錄片 2025年亞洲20國播出

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北31日電）外交部今天表示，明年3、4月間將推出與Discovery合製的「AI科技島」台灣國情紀錄片，聚焦台灣在晶片及AI產業的重要角色，將在日本、韓國等亞洲20國播出。

外交部上午舉行例行記者會，外交部國傳司司長徐詠梅指出，新政府上台後，外交部9月起在國際參與文宣改採一致性主視覺，以晶片線條勾勒出台灣是在地球中心，主標語「chip in with Taiwan」結合「晶片」（chip）強項以及「參與」（chip in）的雙關語，傳達台灣對國際具有做出貢獻的科技實力與意願。

徐詠梅也說，新主視覺的橘色副標語則搭配各國際組織的年度推案目標與議題而更換，例如聯合國推案使用「Global Goals & Peace」，國際刑警組織（Interpol）則以「For a Safer World」為副標語，累積國際社會對台灣積極爭取國際參與留下深刻印象。

徐詠梅表示，配合總合外交的經濟外交內涵，今年與Discovery頻道合製「AI科技島」台灣國情紀錄片，內容介紹台灣在全球晶片以及AI產業不可或缺的供應鏈角色，預告片已於27日到31日間在Discovery頻道播出，預計明年3、4月間正式推出，將在日本、韓國、印度等亞洲20國播出，之後也會上掛Discovery的YouTube頻道。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

徐詠梅特別提及，「AI科技島」台灣國情紀錄片4月底推播後，台灣將準備6月登場的Computex台北國際電腦展，外交部也會配合進行做宣傳；她在會後透露，明年影片預計聚焦經貿外交。

此外，徐詠梅也說，外交部社群平台今天將發布回顧影片，檢視新政府推動同盟外交、價值外交以及經濟外交的成果，包括賴總統的「繁榮南島智慧永續」之旅、外交部長林佳龍出訪友邦及歐洲國家、國際友人到訪，以及各國在國際重要場合重申台海和平的重要性以及陸續反對中國錯誤詮釋聯大第2758號決議，最後以Team Taiwan已成為國際共識收尾。（編輯：翟思嘉）1131231