王鴻薇控原文會涉弊標案 蘇巧慧批已兩度翻車

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（中央社記者郭建伸台北1日電）國民黨立委王鴻薇明天將舉行記者會指控原住民族文化事業基金會涉弊標案，但記者會採通寫到「蘇巧慧大翻車」，引發民進黨立委蘇巧慧不滿。蘇巧慧表示，王鴻薇兩度翻車後不但不痛定思痛，仍要以影射方式吸引注意力，行為既無聊又可恥。

王鴻薇去年11月曾指控原民台民國113年新台幣1億2000萬元藝文勞務採購案，投標廠商沃土影像製作公司，涉嫌抄襲原民台4年前勞務採購案劇本，113年標案評審是民進黨立委蘇巧慧的先生龍男．以撒克．凡亞思。但蘇巧慧日前已澄清是一場烏龍。

王鴻薇辦公室今天傍晚發布採訪通知，預告明天將舉行「蘇巧慧大翻車！原文會涉弊標案悄悄廢標！王鴻薇：『相關人員依法送辦』」記者會。蘇巧慧發布新聞稿回應說，王鴻薇已兩度翻車卻不痛定思痛，提升問政品質，這種行為既無聊又可恥。

蘇巧慧表示，原住民族文化事業基金會標案在日前已說得很清楚，她的夫婿僅因電影拍攝專業出席評選該案，但其評選第1名廠商，並非得標廠商，第2輪勝出者為其他兩家平手後抽籤結果，且未參與該案的任何行政流程，「與蘇巧慧夫婦有何關係？」

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蘇巧慧強調，上次搞烏龍後，王鴻薇這次怕開記者會沒有媒體願意去，只好又在採通放上「蘇巧慧」3個字，意圖吸引媒體目光，這樣的行為真是令人同情。但有這種問政品質的同事，仍然令人困擾。

蘇巧慧指出，希望明天到現場的記者可以好好拷問王鴻薇，為何記者會要放上「蘇巧慧」3個字，是否有蘇巧慧及其家人涉入綁標的證據，蘇巧慧及其家人是否有涉入或影響過該案的行政作業，「標案是蘇巧慧寫的嗎？」如果沒有，為何要拿「蘇巧慧」當記者會標題。（編輯：林興盟）1140101