藍籲公布名醫涉性騷報告 台大：避二次傷害不公開

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（中央社記者王承中、沈佩瑤台北17日電）台大醫院遭爆婦產部名醫性騷疑雲，國民黨團首席副書記長王鴻薇今天表示，台大對醫院內出現狼醫的處理，難道只是讓嫌疑人離職就好了，要求台大公布調查結果。外傳也有總統府資政介入關說，要求總統府也應展開調查。

台大院方表示，涉及調查訪談過程，參與者都有簽署保密協議，且避免受害者受到二度傷害，除持續關心外，相關資料不會對外公布。

媒體披露台大醫院知名不孕症權威C教授被6名住院、研究醫師申訴性騷擾，性騷擾案經性平會調查、確認後，C教授卻搶先申請退休，打算保住退休金，引發不滿。台大校方表示，「學校依相關法規處理此案，目前當事人已辭職，也無退休金請領之事，後續相關程序均會依法辦理。」

國民黨立法院黨團首席副書記長王鴻薇、副書記長廖偉翔、立委徐巧芯、洪孟楷等人，在立法院國民黨團記者室召開「性騷名醫難逃？總統府撐腰，狼爪可以肆無忌憚？」記者會。

王鴻薇指出，C教授過去連續性騷多名女性醫師，台大醫院展開調查，但C教授卻搶先離職，而台大性平會的調查報告內容及結果，到現在不得而知。而這位C教授甚至透過總統府資政，去跟台大關說，要求要拿退休金，還好台大拒絕，隨後C教授就轉往總統府資政所經營的醫院，繼續執業。

王鴻薇表示，這樣的事情讓人非常驚訝、惶恐，台大對於醫院內出現狼醫的處理難道是這樣嗎，就讓嫌疑人離職就好了是嗎，難道不應該繼續調查給予處分，呼籲不要大事化小，小事化無，擔心有更多受害者，要求台大公布調查結果。

王鴻薇指出，C教授離開台大後，轉往茂盛醫院任職，而茂盛醫院的負責人李茂盛，就是總統府資政，當台大醫院沸沸揚揚傳說有總統府資政在幫C教授向台大醫院關說、施壓，要求總統府也應展開調查。

廖偉翔表示，面對C教授涉嫌性騷擾事件，不管是台大校方還是台大醫院，從知悉到處理，整個過程都令人匪夷所思，作為台灣第一學府，簡直是最壞的示範。台大校方至今還在閃躲，拒絕提供非涉及個案內容及隱私的資料給立法院，尤其是處理的流程及時間點。根本就是推諉卸責，必須要予以譴責。

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廖偉翔指出，依據教師法規定，台大校方應該要從知悉起一個月內，也就是7月25日前，開教評會，審議暫時停聘C教授6個月，免報教育部核准，不得同意退休或資遣。沒想到，校方不但沒有停聘，反以台大醫院調查程序事項不完整，要求補正，現在才回到學校性平會處理。

廖偉翔表示，最後C教授得以在9月辭去台大醫院兼任醫師、台大醫院的教職，轉往現任總統府資政所經營的醫院任職，這也是外界質疑，台大校方是否受到總統府資政施壓，拖延、迴避、不敢處理。（編輯：林興盟）1131217