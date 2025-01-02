王鴻薇指丈夫評審標案遭廢標 蘇巧慧：蹭聲量搞烏龍

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（中央社記者王承中、王揚宇台北2日電）國民黨立委王鴻薇今天表示，原民台去年藝文勞務採購案涉嫌重複採購、綁標，如今確定廢標，證實該標案卻有弊端，而標案評審為民進黨立委蘇巧慧丈夫龍男．以撒克．凡亞思，請原民會提供報告，並請原民台儘速追究相關人等的責任。

蘇巧慧則透過媒體群組發表示，她的先生基於電影專業，單純出席各種相關評選，沒參與任何行政作業。就算後續標案的行政上有什麼疏失，與「蘇巧慧」、「蘇巧慧的家人」有什麼關係，王鴻薇硬要在召開記者會放上「蘇巧慧」3個字，顯然只是蹭聲量，而不是舉證蘇巧慧有什麼違法事實。

國民黨立委王鴻薇去年11月召開記者會指出，原民台民國113年新台幣1億2000萬元藝文勞務採購案，投標廠商沃土影像製作公司，涉嫌抄襲原民台4年前109年69萬元勞務採購案劇本，質疑投標內容已涉嫌重複採購、綁標，要求相關單位應啟動調查。

針對原民台藝文勞務採購案涉嫌抄襲、重複採購案，王鴻薇今天再度於立法院召開記者會指出，原住民族文化事業基金會通知書確定廢標，證實該標案確有弊端。然而包括原民會、原文會，至今不敢提供調查報告，也不願意證實是否對相關人等提告，還打算繼續包庇掩護。

王鴻薇表示，該案目前事證明確，她將移送監察院依法查辦。

王鴻薇指出，在她揭露該案時，沃土公司、原民台及民進黨立委蘇巧慧都出來背書，還稱是不實指控，蘇巧慧還發文稱與其丈夫龍男．以撒克．凡亞思無關。她質疑龍男．以撒克．凡亞思當評審不看資料嗎，蘇巧慧當時說她「翻車」，如今此標案宣布廢標，「看看現在是誰翻車」，蘇巧慧根本就翻昏過去了。

王鴻薇表示，根據原民會內部透露，113年10月17日其實早就進行過調查而且有結論，從抽籤決定結果、廠商資格、抄襲問題都有指出，最後建議廢標，但她的辦公室索資，原民會至今還是不願提供相關報告，如今已確定廢標，請原民會提供報告，並請原民台儘速追究相關人等的責任。

另外，王鴻薇指出，既然該案已經確定有問題，要請相關單位將兩劇本送財團法人中華工商研究院鑒定確認是否抄襲，除了請原民台依法向沃土影像製作公司提告，也應該把兩案的關鍵人物原文會副執行長何明輝等人送交調查，追究相關人員的責任。

蘇巧慧則透過媒體群組回應指出，王鴻薇去年胡亂指控總統府秘書長潘孟安遭法院判賠，又烏龍影射蘇巧慧夫婿涉入原文會標案圍標遭證據打臉，臉書文偷偷拿掉其夫婿名字後，在2025年第一個上班日，王鴻薇就繼續搞烏龍，拿蘇巧慧的名字招搖撞騙，希望吸引記者目光，真是可恥又可悲。

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蘇巧慧說，經了解，在王鴻薇提出的案子中，她先生評分第一的廠商，在第一輪評中就被刷掉，第二輪則由平手的另外兩家廠商抽籤決定，請問王鴻薇要影射什麼。

蘇巧慧表示，她的先生基於電影專業，連國民黨執政縣市都曾邀請其擔任評審，單純出席各種相關評選，沒參與任何行政作業。就算後續標案的行政上有什麼疏失，與「蘇巧慧」、「蘇巧慧的家人」有什麼關係，而且遭各方質疑後，王鴻薇仍硬要在召開記者會放上「蘇巧慧」這3個字，顯然只是蹭聲量，而不是舉證蘇巧慧有什麼違法事實。（編輯：翟思嘉）1140102