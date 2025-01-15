加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
賴清德
新聞專題
賴清德1/300
首頁 / 政治

當選總統滿1年 賴清德：牢記使命、不忘承諾

2025/1/15 15:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北15日電）2024總統大選結束滿1年，兼任民進黨主席的總統賴清德今天表示，要牢記這份使命，不管面對任何挑戰，都不會忘記對國人的承諾、積極落實各項政策藍圖，讓國家繼續走在正確的道路上。

民進黨今天召開中常會，與會人士轉述，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤在中常會提到，藍白發動預算恐攻，立法院只剩3天可以處理總預算，民進黨立院黨團會加強論述，防止藍白癱瘓國家。

與會人士轉述，賴清德當場回應吳思瑤，除了感謝黨團這陣子的辛苦，他也請黨公職與黨團全力支持總預算。

賴清德向中常委表示，就在前天，2024總統大選結束滿1年。1年前，台灣人民選擇民進黨，繼續帶領國家穩健前行。要牢記這份使命，不管面對任何挑戰，都不會忘記對國人的承諾、積極落實各項政策藍圖，讓國家繼續走在正確的道路上。

賴清德指出，立法院上週已三讀通過「運動部組織法」等配套法規，行政院正積極辦理相關籌備工作，目標是在今年，讓運動部正式掛牌運作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

賴清德強調，行政院已經宣布長照3.0計畫將在明年完整啟動，落實了他在前年所承諾的政見：擴大全責照護機制，讓照顧者可以獲得更大的支持。

另外，民進黨中常委王世堅今天在中常會前受訪，媒體問到，在野黨阻擋國防預算。王世堅回應，民間瀰漫一股氣氛，覺得很憂心，希望在野黨認清現在國家面臨的現狀，應該要朝野一致。（編輯：張若瑤）1140115

#中常會
#中常委
#民進黨立法院黨團
#民進黨立院黨團
#吳思瑤
#王世堅
#賴清德
#行政院
#總預算
#運動部
賴清德
賴清德：不能因為判決不如意 就質疑司法獨立性賴總統主張小兩會先談 國台辦：陸客來台名單擱置中
王世堅
柯建銘拋雙罷 王世堅：反對仇恨式罷免王世堅：柯文哲認罪道歉 才能讓民眾黨浴火重生
賴清德
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
賴清德：不能因為判決不如意 就質疑司法獨立性
108
更多編輯台推薦新聞：