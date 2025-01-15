副總統感謝電信工程界打造韌性 助台灣邁向智慧國家

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（中央社記者溫貴香台北15日電）副總統蕭美琴今天表示，電信基礎建設已成為國家永續發展的關鍵領域，感謝電信工程所有業界先進的貢獻，不僅是未來台灣打造電信韌性最重要力量，也是台灣邁向智慧國家之路最關鍵的協力者。

副總統蕭美琴下午出席「台灣區電信工程工業同業公會第13屆第1次會員代表大會」致詞表示，台灣通信技術發展非常好，也進步非常快，每個人日常生活中使用電話、網路，都是在場電信界先進專業能力與努力所展現的成果。

副總統說，幾年前她在花蓮擔任立委時曾提出，國家均衡發展的過程中應包含偏鄉電信基礎建設建置，以解決偏遠地區電信網路資源相對匱乏的問題，很高興獲得大家支持。這幾年，台灣整體電信網絡鋪設更為完善，感謝大家長期的貢獻與付出。

副總統指出，總統賴清德在就職演說中，提到台灣未來發展的重點方向，其中之一就是「前瞻未來，智慧永續」，要推動台灣成為「人工智慧島」。賴總統也成立「全社會防衛韌性委員會」，其中一個重要主軸，就是確保資通訊領域的韌性。電信界先進都是台灣科技的幕後功臣，也是未來台灣打造電信韌性最重要的力量，「科技台灣不能沒有大家」。

副總統提到，最近看到波羅的海國家及台灣周遭海底電纜遭到破壞，國家整體基礎建設中，對外通訊是非常重要的一環，須以新技術面對新挑戰。每個人的日常生活及百工百業都需要強而有力的電信工程，作為整體經濟發展的重要基礎。

副總統說，感謝電信公會在配合政府推動「智慧建築、光纖入戶」的政策上，扮演非常重要的角色；在辦理建築物光纖布建的審驗過程中，提供專業技術支持，協助建築業者遵循相關法規與設計標準，進行跨域合作。

副總統認為，隨著數位時代來臨，電信基礎建設已成為國家永續發展的關鍵領域。台灣很幸運有電信業者的專業協助，在國際指標性排名都能名列前茅，在世界經濟中扮演重要角色。

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副總統說，面對地緣政治強烈變動，國家基礎建設成為全球經濟繁榮不可或缺的一環，台灣更需要面對許多無預警、突襲式的混合性挑戰。不只是外部力量，也有大自然的反撲，包含氣候變遷對基礎建設韌性帶來的各種挑戰。

副總統表示，數位發展部及國家通訊傳播委員會（NCC）已開始導入衛星備援通訊系統，希望在地震發生時，不會有任何一個地方成為孤島，這需要大家共同努力，與世界最先進技術同步接軌，讓台灣不僅是智慧國家，更是具有完善基礎通訊建設的強韌國家。（編輯：林克倫、林家嫻）1140115