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川普曾發言要台灣提高軍費 李文忠：須嚴肅面對

2025/1/17 13:55
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（中央社記者吳書緯台北17日電）美國候任總統川普即將就職，國防安全研究院執行長李文忠今天表示，川普曾提到台灣需大幅提升國防預算，此事須嚴肅面對，對於川普的發言需要抓住他的方向，而不是拘泥於細節。

國防安全研究院今天舉辦「川普重返白宮：台灣國防與外交政策的民意反應與啟示」民調發布記者會，李文忠、國防院副研究員李冠成、助理研究員方琮嬿、中研院政治學研究所研究員吳文欽出席分析民調結果。

民調顯示，47%的民眾支持增加國防預算，37%認為應維持現狀，僅10%贊成減少；同時也有47%受訪民眾認為川普（Donald Trump）上台後，台美關係不會改變。

針對川普曾表示台灣須提高國防經費，李文忠表示，對於川普的發言應該著重於他的發言方向，而非拘泥於細節，例如川普競選時曾表示就職後「24小時結束烏俄戰爭」，究竟是24小時、24天或是多久都不重要，重點是川普要結束烏俄戰爭的大方向，並且已經與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）分別接觸。

李文忠表示，所以當川普競選時提到台灣國防預算應達GDP的10%時，應嚴肅看待川普要台灣提高軍費的方向，而非拘泥於「應達GDP的10%」的細節，因為川普言論一向會誇大。

民調也詢問民眾，如果政府決定增加國防預算，最優先投入的項目；分別有40%的民眾認為優先用於「提升國軍人員素質」，27%的民眾認為應是「與美國合作研發國防科技」，進一步交叉比對受訪者的政黨背景，國民黨支持者較偏好國防預算優先用於提升國軍人員素質，民進黨支持者較偏好優先用於與美國合作研發科技。

方琮嬿指出，國民黨的支持者可能對於和美國交流的方面，抱持比較謹慎保守的態度，但是不論是哪個政黨支持者，國防院從民調觀察到無論哪一個政黨支持者，都是支持提高國防預算，但是優先選擇不同。

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李文忠表示，可以看到不論哪一個政黨的支持者，對於國防政策的差距沒有那麼大，且大多數正面的，在公共政策的面向顯示不同政黨的差異沒有那麼大，這也是朝野應該去思考的方向。

至於民眾對於國防預算增加後，所優先投入的方向並非「向美國買新武器裝備」，李文忠表示，增加國防預算不代表僅侷限於軍事採購，國防院也會以民調結果提醒國安會與國防部，民眾對於國防預算增加用於提升軍人素質和國防科技研發的期待。（編輯：翟思嘉）1140117

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