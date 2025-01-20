卓榮泰：國會不分青紅皂白刪預算 盼懸崖勒馬

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（中央社記者王鴻國新北20日電）行政院長卓榮泰今天慰勉海巡署艦隊分署北部地區機動海巡隊人員時表示，政府每一筆預算都是國家發展重要依據，很多單位人事費、業務費遭國會提案刪成1塊錢，盼能懸崖勒馬。

卓榮泰在海洋委員會主委管碧玲等人陪同下，前往台北港海巡基地慰勉海巡署艦隊分署北部地區機動海巡隊人員，除聽取簡報並視訊慰勉新竹艦、永康艦人員，同時發放加菜金。

管碧玲致詞再提及去年最後一週，海巡積欠新台幣1000萬元電費，獲行政院動用第二預備金結帳，感謝政院對海巡弟兄的支持。

卓榮泰致詞表示，過年前特別來看看大家並要求執勤時要注意安全。到了年底，很多單位預算都用盡，所以去年底做了一些處理，因為，第二預備金一定是用在依法必須所需要、最困難、最需要的地方。管碧玲提出後就同意支付。

他表示，政府每一筆預算都是國家發展重要依據，有人事就有業務，有業務就必須有人做，但國家通訊傳播委員會（NCC）、數位發展部等很多單位人事費、業務費，遭國會提案刪成1塊錢，希望能懸崖勒馬、改弦更張。

他表示，若海巡業務費被刪成1塊錢，剛剛簡報工作都會成為紙上談兵，將影響遠洋巡護及和民主夥伴國家連線，以及海上的安全、走私的打擊、漁民的維護及國家國土、海域的安全，這對國家傷害很大。

卓揆表示，政府每筆預算都受人民付託，當然是用在必需地方。例如去年跟立法院就很多事項在溝通不良的時候，他就自掏腰包宴請立法院院長韓國瑜及3黨的黨團「我自己花錢，我沒有用到行政院1塊錢」。

他表示，當立法院有些委員說官舍用電超過預期的時候，經檢查電器設備發現老舊冷氣很多，想一次把它換過來，但因很多老舊冷氣還不到更換年限，他自掏腰包換了冷氣。

他表示，他說的不是他會做到什麼事情，而是每1名坐在這個位置的行政院首長，都可能會這麼做，不能因被國會質疑，就連水、電、冷氣都不敢開，因此，他要讓大家有一個安適的心情和環境。

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他表示，國會不分青紅皂白的全部都砍、全部都殺，這樣的預算結構會造成很大妨礙。但無論如何，身負國家安全的國軍弟兄和海巡弟兄，政府第一個優先要讓你們工作無虞，不必要擔心這個事情。

他強調，因為國家有1200公里的海岸防線，任何一個缺口都是國家安全的破洞，任何一個缺口都可能會造成不可彌補的損害。在大家責任感跟無私奉獻下，政府不僅要和大家站在一起，且需要站在各位的前面去抵擋很多困難，以感謝大家這種奉獻精神。（編輯：方沛清）1140120