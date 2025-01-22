GCTF邁入第10年 林佳龍：帶給世界正面影響

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（中央社記者楊堯茹台北22日電）「全球合作暨訓練架構（GCTF）新興毒品犯罪防制與洗錢金流溯源」國際研習營登場，外交部長林佳龍於開幕式表示，GCTF今年邁入第10年，台灣將持續與所有夥伴一起攜手努力，為世界帶來正面且深遠的影響。

外交部下午發布新聞稿指出，外交部、法務部調查局與美國、日本、澳洲及加拿大等國共同舉辦「全球合作暨訓練架構（GCTF）新興毒品犯罪防制與洗錢金流溯源」國際研習營，外交部長林佳龍21日出席開幕典禮，來自37個國家60位貴賓以及駐台代表與國內執法、檢調機關等相關領域人員共計315位參與。

林佳龍致詞時表示，GCTF是台灣與理念相近夥伴合作的重要平台，共同解決全球面臨的挑戰。GCTF超越文化與國家界線，展現民主團結與台灣對世界做出的承諾。透過舉辦國際研習營，增進各國能力建構與加強合作交流，一起面對挑戰、解決問題。

林佳龍強調，GCTF也是台灣總合外交的具體展現，與美國、日本、澳洲、加拿大及其他理念相近國家共同合作。GCTF在今年邁入第10年，台灣將持續與所有夥伴一起攜手努力，為世界帶來正面且深遠的影響。

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外交部指出，法務部長鄭銘謙、美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）、日本台灣交流協會代表片山和之，澳洲辦事處代表馮國斌（Robert Fergusson）、加拿大駐台北貿易辦事處政經暨公共事務處處長查爾斯（Charles Hudon）也分別在開幕典禮中致詞。

外交部說，GCTF自2015年成立以來，已邀請超過130個國家或地區1萬餘人次與會，並在國內外舉行86場研習活動；展望未來，台灣將持續攜手理念相近國家透過GCTF平台，與區域及全球各國的政府官員、專家學者及NGO人士擴大交流與強化能力建構，貢獻國際社會，發揮關鍵影響力。（編輯：翟思嘉）1140122