國家公園攝影展桃機登場 秀出台灣珍貴自然資源

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北24日電）內政部國家公園署今天表示，「台灣國家公園攝影展」即日起在桃園機場第一航廈登場，展出志工及專業攝影家以鏡頭記錄下的台灣珍貴自然資產；此外，與攝影作品合照還有機會抽中旅行小物好禮。

國家公園署上午透過新聞稿表示，內政部國家公園署辦理「台灣國家公園攝影展」，在桃園國際機場第一航廈3樓出入境廊道，呈現台灣9座國家公園與1座國家自然公園的樣貌與生態。

國家公園署指出，從墾丁的熱帶海洋、玉山的高山生態、陽明山的火山活動、太魯閣的峽谷景觀、雪霸的崇山峻嶺、金門的戰役史蹟、東沙環礁的珊瑚礁生態、台江的濕地生態、澎湖南方四島的海洋資源以及壽山的高位珊瑚礁地形，每一處都代表著這塊土地的印記，具現各自的生物多樣性，也孕育出繽紛的生命現象。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國家公園署表示，這次常態攝影展集結了長期在國家公園服務的志工及專業自然生態攝影家，以守護土地與生態為志業，同時確保民眾的遊憩安全，憑藉對國家公園深厚的情感，來來回回踏遍園區每一隅，用鏡頭捕捉的自然美景與動植物珍稀瞬間，展現國家公園的壯麗的景觀與蓬勃的生命力。

此外，國家公園署為了迎接蛇年來臨，農曆春節期間推出好禮活動，即日起至2月底，在桃園機場內與國家公園攝影展作品拍照（需進入出入境管制區），再到「台灣國家公園」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/parkstaiwan），於指定活動貼文處，上傳照片並留言參與互動，就有機會抽中限量旅行實用小物。（編輯：蘇志宗）1140124