賴總統新北參拜 林右昌與蘇巧慧陪同引2026聯想

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（中央社記者蘇龍麒台北29日電）總統賴清德今天一早到北北基多間廟宇參拜，其中在老家新北市萬里區參拜2間廟宇、又前往林口區參拜。黨內角逐2026新北市長熱門人選民進黨秘書長林右昌、民進黨立委蘇巧慧均陪同，引發關注。

賴總統大年初一上午赴北北基廟宇參拜祈福，結束台北市參香行程後，在林右昌、蘇巧慧、基隆市議會議長童子瑋等人陪同下，到萬里忠福宮、昭靈宮參拜。

被視為民進黨內角逐2026新北市長熱門人選的林右昌、蘇巧慧，今天從萬里忠福宮、昭靈宮，到林口竹林山觀音寺，都陪同賴總統參拜、發紅包，引發2026選戰聯想。

被媒體問到是否是2026選戰提名之爭提前開打了，林右昌僅低調表示，新年快樂。

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身兼民進黨新北市黨部主委的蘇巧慧則指出，與林右昌過年期間還有很多場合會見面，中央黨部與地方黨部一條心，讓民進黨更好。

蘇巧慧說明，過年拜拜行程其實很早就排好，也跟廟方通知，初一剛好可以跟賴總統一起，初二回娘家在自己的選區，初三又是跟著副總統蕭美琴一起。（編輯：張若瑤）1140129