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賴總統初二竹市發福袋 籲小心網路投資詐騙

2025/1/30 16:22（1/30 16:56 更新）
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（中央社記者魯鋼駿新竹市30日電）總統賴清德今天下午到新竹市香山財神廟參拜，賴總統致詞時指出，許多國家都遇到詐騙問題，台灣每天約有500多件詐騙案，提醒民眾小心網路投資詐騙，並祝福民眾蛇年行大運。

賴總統下午到新竹市香山財神廟參拜，賴總統致詞表示，今天到香山財神廟祈求五路財神爺保佑台灣國泰民安、風調雨順、經濟發展，每個人都平安順利、賺大錢，今天發放的福袋有神明加持，代表福氣，更是國家、政府給鄉親的祝福。

賴總統指出，許多國家都遇到詐騙問題，台灣每天約有500件詐騙案，其中有7成來自投資詐騙，很多都發生在網路、手機通訊軟體的群組裡。

賴總統表示，若有親朋好友相約做生意、賺錢，另當別論，但若是不認識、沒見過面的人在網路上邀約投資，很高的機率是詐騙，通通不可信。

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賴總統指出，若碰到自稱警察、檢察官說辦案要向民眾索要個資，建議致電派出所或撥打165反詐騙諮詢專線確認，就能避免詐騙。祝福鄉親蛇年行大運，「蛇」麼都順利、做「蛇」麼事業都發財。

賴總統隨後發放福袋，數百名民眾在工作人員指引下排隊領取，場面熱鬧。（編輯：戴光育）1140130

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總統賴清德（中，紅衣者）30日下午到新竹香山財神廟參香祈福，並發放福袋給民眾。中央社記者魯鋼駿攝 114年1月30日
總統賴清德（中，紅衣者）30日下午到新竹香山財神廟參香祈福，並發放福袋給民眾。中央社記者魯鋼駿攝 114年1月30日
總統賴清德（中）30日下午前往新竹市香山財神廟參拜，致詞時特別表示，台灣每天有500多件詐騙案，呼籲民眾勿輕信網路投資理財資訊。左為民進黨立院黨團總召柯建銘。中央社記者魯鋼駿攝 114年1月30日
總統賴清德（中）30日下午前往新竹市香山財神廟參拜，致詞時特別表示，台灣每天有500多件詐騙案，呼籲民眾勿輕信網路投資理財資訊。左為民進黨立院黨團總召柯建銘。中央社記者魯鋼駿攝 114年1月30日
總統賴清德（紅衣者）30日大年初二下午現身新竹市，到香山財神廟參拜祈福，並與現場熱情民眾擊掌互動。中央社記者魯鋼駿攝 114年1月30日
總統賴清德（紅衣者）30日大年初二下午現身新竹市，到香山財神廟參拜祈福，並與現場熱情民眾擊掌互動。中央社記者魯鋼駿攝 114年1月30日
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