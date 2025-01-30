美航客機撞黑鷹直升機 賴總統：祈禱搜救迅速有效

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（中央社記者溫貴香台北30日電）美國一架搭載64人的客機，29日晚間在雷根華盛頓國家機場附近與一架美軍黑鷹直升機在空中相撞後墜河。總統賴清德今天表示，對此悲慘空難，台灣與美國人民同在，並向罹難者家屬表達誠摯慰問，祈禱搜救行動迅速有效。

美國華府地區29日發生客機與黑鷹直升機相撞的意外，法新社報導，這架客機是美國航空（AA）子公司PSA航空公司（PSA Airlines）執飛的龐巴迪（Bombardier）區域客機，從堪薩斯州威契塔（Wichita）起飛，29日晚間9時左右在雷根華盛頓國家機場準備進場時，與一架UH-60黑鷹（UH-60 Black Hawk）直升機在空中相撞。

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美航表示，客機上有60名乘客和4名機組人員。美國軍方人員說，這架直升機搭載3名軍人，目前尚不清楚他們的狀況。

總統賴清德下午在社群平台X以英文發文說，對於華盛頓特區附近發生的悲慘空難，台灣與美國人民同在，並向罹難者家屬表達誠摯慰問，祈禱搜救行動迅速有效。（編輯：林克倫）1140130