卓榮泰：強化行人安全 全台完成3767處路口改善

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（中央社記者賴于榛台北13日電）行政院推動「永續提升人行安全計畫」，改善易肇事路口及省道路口。行政院長卓榮泰今天說，為強化行人安全，目前已合計完成3767處路口改善作業，易肇事路口僅剩10處還在作業，省道路口改善更是超出原設定的績效目標。

永續提升人行安全計畫規劃改善全台799處易肇事路口，以及2000處省道路口改善，交通部和內政部今天在行政院會報告「路口改善道安成效」，行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時表示，卓榮泰院會中指出，為展現政府改善行人交通安全的決心，目前易肇事路口改善已完成789處，而2000處省道路口改善，更是超出原設定的績效目標，共完成2978處，兩者合計完成3767處路口改善作業。

卓榮泰表示，各地路口改善完工後，短期內各項事故數字均有減少，尤其未有A1事故（車禍發生24小時內有人死亡）發生，顯示改善工程已有初步成效，相關單位應持續追蹤統計資料，並分析效益，精進長期改善措施。

卓榮泰會中也感謝內政部、交通部，以及各地方政府的努力合作，並請內政部持續掌握包含彰化縣及屏東縣等10處尚未完成的易肇事路口改善進度，主動提供地方政府各項協助，加速完成目標，有關部會也應持續宣導國人安全駕駛行為、行人交通安全意識、強化監理管理機制，以及落實執法。

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對於彰化縣及屏東縣10處尚未完成的易肇事路口原因，內政部次長董建宏出席政院會後記者會時表示，彰化縣有9處未完成改善，主要原因是地方政府在設計過程找不到廠商，但國土署已介入積極協助，預計3月底完成工程。

屏東縣部分，董建宏說，因為需改善區域有一座圓環，正與地方居民進一步討論、修正，同樣設定3月底前完成改善。（編輯：翟思嘉）1140213