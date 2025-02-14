黨員直選連任時力黨主席 王婉諭拚重建第三勢力招牌

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（中央社記者蘇龍麒台北14日電）時代力量首次透過黨員直選黨主席，原黨主席王婉諭再次當選黨主席。王婉諭表示，會帶領時代力量，勇敢面對任何挑戰，重建這塊進步、本土、第三勢力的招牌。

王婉諭在臉書發文感謝黨員的支持，讓她再次當選黨主席，繼續為時代力量服務。王婉諭表示，這是時代力量創黨10年來，第一次由黨員直選黨主席，意義非凡。

王婉諭指出，會投入政治，是因為時代力量；會繼續參與政治，也是因為時代力量。因為她深信，一個有時代力量的台灣，會是更好的台灣。

王婉諭提到，越是紛亂的時局，越需要一顆單純的心，堅定目標、直道而行。

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王婉諭強調，會帶領時代力量，勇敢面對任何挑戰，贏回人民對新政治的信任，給人民更好的選擇，重建這塊進步、本土、第三勢力的招牌。為了這片土地更好的明天，一起加油。

根據時代力量今日公告黨主席暨黨員代表選舉結果，黨主席當選人為王婉諭，任期自2025年3月1日至2027年2月28日。另外，黨員代表當選人共有26人。當然黨員代表則包括黨主席王婉諭、縣市議員林彥甫、廖子齊、蔡惠婷、葉忠倫、王浩，以及鄉民代表陳昀志。（編輯：張若瑤）1140214