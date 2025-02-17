朱立倫：民調逾7成支持核電延役 將修法延長使用年限

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（中央社記者劉冠廷台北17日電）國民黨智庫今天公布民調指出，73.6%民眾支持核電延役。國民黨主席朱立倫說，國民黨將推動修正電業法，成立獨立專業的能源監督委員會，且推動修正核子反應器管制法，將核電廠使用年限從40年延長為60年，並且把非核家園政策改為非碳家園。

國民黨智庫今天召開記者會，公布能源政策民調指出，77%受訪者支持修改電業法，成立獨立專業的監督委員會，以提升電力業務的透明度及監管效能，12%表示不支持。

針對核電廠運轉年限由40年延長至60年，民調顯示，有73.6%民眾支持修法，確保既有核電廠在安全無虞的情況下持續運轉，20.7%反對。

民調指出，57.8%民眾支持修正氣候變遷法與環境基本法，將非核家園目標調整為非碳家園，25.5%反對。

朱立倫表示，民進黨非核家園的口號影響台灣的能源發展，把核電廠關掉，改用綠電，結果就是電價一定高漲，台電嚴重虧損，同時因為增加火力發電，也會造成嚴重空污，核電延役已經成為國內外共識。這個會期是關鍵會期，希望核電延役議題，朝野一同協商，儘快通過。

朱立倫說，未來民生重大政策都會先做民調，請學者專家一起討論，最後再全力推動修法。預計20日將公布長照保險最新民調，未來還有攸關「還稅於民」的民調發布會。

被問到推動修法是否有與國民黨團總召傅崐萁討論，以及修法前先公布民調是否與前幾波修法引發部分民怨有關，朱立倫表示，本來就有這樣的作業程序，黨團提出的法案都有與智庫協調。

朱立倫表示，重要法案要先公布民調，從民調結果可以知道有哪些需要繼續溝通，也會透過民調了解不同意見的來源，透過溝通化解爭議。

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談到傅崐萁今天未出席民調記者會，朱立倫說，今天是由國民黨團書記長王鴻薇負責。一旁的王鴻薇則說，傅崐萁從14日開始就重感冒。

國民黨智庫公布的這份民調，由國家政策研究基金會民調中心委託十方民意與政策資訊公司，以市話訪問方式進行，調查時間為2月10日至12日，共回收1069份有效樣本。（編輯：謝佳珍、蘇志宗）1140217