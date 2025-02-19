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政院擬提修法 夫妻5年內累計分居達3年可訴請離婚

2025/2/19 20:31
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（中央社記者賴于榛台北19日電）行政院會明天擬通過民法相關修法，增訂「夫妻於5年內累計分居期間已達3年」者，夫妻均可向法院提離婚之訴，修法以分居一定期間作為婚姻破裂的具體化表徵，避免裁判離婚成為法院主觀恣意的結果。

民法相關規定，婚姻破綻有責的一方，不准訴請離婚，不過，憲法法庭112年3月24日做出112年憲判字第4號判決，指民法第1052條第2項但書規定限制有責配偶訴請離婚，原則上合憲，但重大事由時間持續過長導致個案過苛則牴觸憲法，須2年內修法。

行政院會明天擬討論通過由法務部擬具，經政務委員林明昕審查整理後的「民法親屬編」部分條文修正草案暨「民法親屬編施行法」第7條之1修正草案，預計院會通過後，函請司法院會銜送請立法院審議。

修正草案新增，5年內累計分居期間已達3年者，夫妻之一方得向法院提起離婚之訴。根據草案說明，若夫妻分開生活已達一定期間以上，且夫妻仍不願復合，這情形一旦持續，顯與婚姻共同生活本旨相違，才會增訂「夫妻於5年內累計分居期間已達3年」者，夫妻之一方亦得向法院提起離婚之訴。

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草案說明也提到，分居期間已達3年的事實，應由訴請離婚之一方負舉證責任。而明定3年則是作為婚姻破裂的具體化表徵，可避免裁判離婚成為法院自由心證下主觀恣意的結果，造成離婚法規範失去客觀性。

至於其他修法內容，政院人士指出，待明天行政院會通過後，將詳細對外說明。（編輯：張若瑤）1140219

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