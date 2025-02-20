中共44機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

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（中央社記者吳書緯台北20日電）國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機36架次，其中29架次逾越台灣海峽中線進入北部、中部、西南及東南空域，並偵獲共艦8艘，總計中共44機艦持續在台海周邊活動，另有1顆中共空飄氣球，國軍嚴密監控與應處。

國防部昨天指出，當日上午8時50分起，陸續偵獲中共各型主、輔戰機及無人機計20架次出海活動，其中15架次逾越台灣海峽中線及其延伸線，進入台灣北、中部及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

國防部今天公布中共空飄氣球活動，於昨天下午1時7分在基隆西南方82浬、高度1萬6000呎偵獲，之後於昨天下午1時49分消失。

根據國防部今天公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午5時30分至昨天下午3時30分，在台灣海峽空域偵獲中共15架次主、輔戰機及無人機，其中12架次逾越海峽中線；另於昨天上午7時45分至昨天下午2時20分，在台灣北部空域偵獲中共6架次主、輔戰機及無人機，其中2架次進入台灣防空識別區（ADIZ）內。

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國軍另於昨天上午5時15分至昨天晚間7時40分，在台灣西南空域偵獲中共14架次主、輔戰機及無人機，並於昨天上午7時10分至昨天上午11時10分，在台灣東南空域偵獲中共1架直升機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。（編輯：楊蘭軒）1140220