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林佳龍：綏靖主義難換和平 台灣須強化防衛連結盟友

2025/2/21 19:16（2/21 19:56 更新）
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前美國白宮副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）（左）21日在台北出席「沸騰的護城河」新書座談會，外交部長林佳龍（右）應邀出席致詞，兩人席間交換意見。中央社記者郭日曉攝　114年2月21日
前美國白宮副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）（左）21日在台北出席「沸騰的護城河」新書座談會，外交部長林佳龍（右）應邀出席致詞，兩人席間交換意見。中央社記者郭日曉攝　114年2月21日
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（中央社記者吳書緯台北21日電）外交部長林佳龍今天表示，擴張野心鑲刻在極權主義的基因中，獨裁者的慾望無法被填滿，因此綏靖主義無法帶來永久和平，台灣面對中國的擴張，唯有提升自我防衛能力，將台灣的價值跟盟友的利益相互連結，才值得盟友出手相助。

今周刊今天下午在政大公企中心舉行「沸騰的護城河」新書發表座談會，作者、美國前白宮副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）以及共同作者、美國海軍退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）出席座談，林佳龍等人出席。

林佳龍致詞表示，博明在新書分析第二次世界大戰前的希特勒，以及俄羅斯侵略烏克蘭的歷程，可發現「擴張野心」一直都鑲刻在極權主義的基因中，且獨裁者的欲望是無法被填滿，「綏靖主義」無法帶來永久和平。

林佳龍指出，中國國家主席習近平強調「實現祖國完全統一」，將威權主義擴張到鄰近的東海、南海與台海，這已跟歷史上的極權國家一樣，顯露出侵略意圖；中國的擴張是獨裁者本能性的為了鞏固自身權力，將原是隱性基因的擴張野心，轉變成為顯性基因，而這些基因本來就根植於極權主義的DNA中。

林佳龍表示，博明在書中多次強調「備戰才能止戰」，更以烏克蘭為例強調「意志力」重要性，台灣應早日擺脫「美軍會不會來守護台灣」以及「強化台灣軍備是一種挑釁」等說法，否則台灣社會將不斷陷入疑美論的爭辯和落入中共混合戰的陷阱。

林佳龍呼籲，台灣人必須認知到「人助自助」道理，守衛國家是自己的責任，也唯有提升自身防衛能力，同時將台灣的價值與盟友的利益相互連結，台灣才值得盟友出手相助。

博明以中文致詞表示，俄烏戰爭的教訓，就是嚇阻一場戰爭發生，要比戰爭本身來得便宜很多，他的新書提供民主國家應該緊急採取確實、可行的步驟，以嚇阻習近平引爆一場災難性的戰爭。

博明指出，24日就是俄羅斯全面入侵烏克蘭3週年，烏克蘭人已堅強抵抗俄羅斯3年，雖然習近平宣稱中華民族是嚇不倒、壓不垮的，但大家還是可以說服習近平，「對台灣發動戰爭，將是一個嚴重的錯誤」，畢竟習近平並非魯莽賭徒。

博明強調，外交與公開聲明在嚇阻戰略具有重要功能，但軍事實力才是避免中國在台灣引爆地緣政治災難的重要關鍵。

此外，針對外媒報導「今日烏克蘭明日台灣」，林佳龍在新書發表會前受訪表示，台灣的國安最重要是要靠自己，不只是加強國防實力，人民的心防特別重要；台美關係近期發展不論是美日元首峰會或「四方安全對話」（Quad），均提及對台海和平穩定的重視，台灣將能在既有基礎穩健前行。

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至於外傳前美國在台協會（AIT）處長酈英傑將接任AIT主席，林佳龍說，尊重美國政府的人事安排。

針對民進黨立委林岱樺疑因涉詐領助理費案，林佳龍指出，林岱樺是一位非常認真又優秀的民意代表，尊重司法調查，但若查無不法，也希望儘速還林岱樺清白。（編輯：林克倫、蘇龍麒）1140221

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