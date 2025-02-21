漢光演習高階幹部圖上兵推完成 顧立雄慰勉參演官兵

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（中央社記者吳書緯台北21日電）國軍「漢光41號演習」高階幹部圖上兵推今天結束，國防部長顧立雄肯定全體參演官兵辛勞，並提出「檢討兵力結構調整，籌建不對稱關鍵戰力」等重點工作指導，期勉持續強化戰備訓練，為防衛作戰奠定成功基礎。

軍聞社今天報導，顧立雄提出「策擬合理可行計畫，結合演訓務實驗證」、「檢討兵力結構調整，籌建不對稱關鍵戰力」及「掌握關鍵預警徵候，先期啟動備戰部署」等重點工作指導。

顧立雄表示，國軍考量敵情威脅及當前作戰環境限制，審視武器裝備、人力資源與動員恢復戰力等現況，適切調整防衛作戰策略，修訂聯合作戰計畫。藉此次兵棋推演，檢視各項關鍵行動以及支援與被支援單位任務，後續納入電腦輔助指揮所演習及實兵演練持續驗證。

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顧立雄指出，為建構具備有效嚇阻能力的重層防衛戰力，三軍各類型部隊應以防衛作戰任務為導向，依實際能力及任務需要，並考量後備專長編管情形與戰力恢復時限等因素，重新審視主戰、守備與後備部隊編組型態；特重不對稱、機動、敏捷、精準、隱匿等作戰效能，方能肆應防衛作戰實需。

顧立雄勉勵所有高階幹部，面對日益嚴峻敵情威脅，各單位應利用備戰操演等時機，磨練作戰層級指揮官預警情資綜合判斷能力，進而在必要時提升戰備等級、下達備戰部署決心，先期完成平戰轉換，方能有效嚇阻敵軍犯台企圖、確保國防安全。（編輯：林克倫）1140221