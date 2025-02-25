國民黨民調：66.3%民眾支持普發現金1萬

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（中央社記者劉冠廷台北25日電）去年度國家稅收實徵數再創新高，國民黨主張全民普發現金新台幣1萬元。國民黨智庫今天公布民調，66.3%民眾支持普發現金1萬元，黨主席朱立倫說，人民多繳的稅，應部分還錢於民、部分還債以及做公共建設。

國民黨智庫今天公布最新民調，66.3%民眾支持將2024年超徵的5283億元，還稅於民，普發現金1萬元，29%民眾不支持；在各年齡層的支持度上，30至39歲的支持度高達91%，40至49歲也有77.2%的支持度。

朱立倫在記者會表示，政府超徵創歷史新高，一部分應還錢於民，這是民眾最有感且最直接的，美國、新加坡做得到，台灣是不是也應該做，這是國民黨關心的重點。

與會的國民黨立法院黨團書記長王鴻薇說，川普（Donald Trump）過去擔任第45位美國總統時，就曾2度發放現金或支票，新加坡也不是第一次發放現金，世界各國都有把經濟果實讓全民共享，為什麼台灣不能；前總統蔡英文時期，曾普發現金6000元，如果蔡英文做得到，為什麼總統賴清德做不到。

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國民黨立委賴士葆表示，還錢於民非常有正當性，因為超徵最高的就是綜合所得稅，以112年度為例，綜合所得稅超徵1689億元，占43%。若沒有意外，他可以擔任這個會期財政委員會的召委，還稅於民將會是他力推的第一個案子。

國民黨這份民調，執行時間為2月20日至22日，有效樣本為1068份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負3%。（編輯：謝佳珍、楊凱翔）1140225