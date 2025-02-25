加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

罷免王美惠連署名單有假 領銜人：將停止二階連署

2025/2/25 14:58（2/25 15:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
65歲鄭姓女子（左）日前發現個資遭罷免團體冒用，她25日在律師陳澤嘉（右）陪同下，到嘉義地方檢察署按鈴，控告罷免連署領銜人涉及偽造文書等罪嫌。中央社記者姜宜菁攝 114年2月25日
65歲鄭姓女子（左）日前發現個資遭罷免團體冒用，她25日在律師陳澤嘉（右）陪同下，到嘉義地方檢察署按鈴，控告罷免連署領銜人涉及偽造文書等罪嫌。中央社記者姜宜菁攝 114年2月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁嘉義市25日電）「愛嘉聯盟」發起罷免民進黨嘉義市立委王美惠，並達第一階段連署門檻；但有往生者身分遭罷團冒用，家屬已提告，鄭姓女子也發現遭冒用，今天憤而提告。領銜人說，將停止二階連署。

65歲的鄭姓女子今天在律師陳澤嘉陪同下到嘉義地檢署按鈴，控告罷免連署領銜人涉及偽造文書等罪嫌。

鄭姓女子說，當收到嘉義市選委會的發函確認連署名單時嚇到，自己不曾參與連署活動，驚覺個人資料遭冒用，因此請求律師幫忙。

陳澤嘉表示，王姓男子已過世妻子的身分被冒用罷免連署，他上週才陪同王男到地檢署按鈴提告，今天鄭姓女子提告，直指罷團死活都偽造。

陳澤嘉指出，鄭女回想20多年前經過朋友介紹加入某黨，但實際上並未參與政黨活動，也沒有繳交黨費，更沒收到黨證，鄭女懷疑個人資料遭冒用，期盼檢方盡速偵辦釐清案情。

王美惠透過服務處發布文字訊息指出，嘉義市日前才發生往生者連署，現又發生冒名連署的情況，令人非常憤怒。她認為，民眾個資被盜用於連署書上，等同於詐騙集團的行為，絕對不可容忍，希望所有違法行為都受到法律制裁。同時，此事件也突顯冒名連署的問題，証明抄名冊造假的情形確實存在。

「愛嘉聯盟」發起罷免立委王美惠的領銜人陳姓男子接受中央社記者電訪時回應，各行各業連署人交出名單後，並沒辦法查證真偽，且他個人也沒有冒用的意圖。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳姓男子強調，由於冒名罷免一事已觸犯到他的底線，待中選會宣布第一階段連署結果後，擇日開記者會宣布停止第二階段連署。

嘉義市選委會副總幹事楊俊銘表示，選委會總共寄出44份查詢單，到截止日收到4份回覆，近日將進行其他單位多方比對資料，預計3月5日前將審查結果呈報給中選會。（編輯：謝雅竹）1140225

#中選會
#王美惠
#嘉義市
#民進黨
#陳澤嘉
#嘉義地檢署
#罷免
王美惠
嘉義布袋商港極速超跑市集嘉年華 228連假登場罷免王美惠連署名單有往生者 家人至嘉檢按鈴提告
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

50
更多編輯台推薦新聞：