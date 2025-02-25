罷免王美惠連署名單有假 綠：報復性行為罪證確鑿

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（中央社記者賴于榛台北25日電）「愛嘉聯盟」發起罷免民進黨嘉義市立委王美惠，但連署名單被指有假。民進黨發言人韓瑩今天表示，這些報復性罷免的行動罪證確鑿、毫無正當性，黨將持續協助遏止抄名冊、偽造文書、死人連署等不正當惡罷行為。

「愛嘉聯盟」發起罷免王美惠，並達第一階段連署門檻，卻被發現冒用他人甚至往生者身分連署，陸續遭提告。罷免提案領銜人則表態將停止第二階段連署。韓瑩今天透過新聞稿表示，報復性報免綠委行動，是以不正當手段進行惡罷的罪證確鑿，且領銜人也知毫無正當性。

韓瑩表示，民進黨已經成立「挺公民 護民主」律師團，要遏止抄名冊、偽造文書、死人連署等不正當惡罷行為，目前有多位民眾在律師團協助下正式提告，黨中央也提供公民協助專區及專線，律師團將全力協助民眾捍衛權益。

民進黨中央上週啟動「顧好立委專案」，今天則邀集新北市、基隆市、苗栗縣、南投縣被罷免區域議員及地方黨部主委召開「顧好議員專案」會議。韓瑩轉述指出，議員會中反應目前2種情況，第一是「報復式惡罷」，因爲4縣市被罷免議員，先前都曾參與地方補選以及立委選舉，罷免理由針對性十足，顯見早有預謀。

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第二，韓瑩說明，是「幽靈連署」，因為各地根本不見連署站，卻有送件情形，基隆市議員今天就反應，連署書很可能是去年準備好的，抄名冊情況非常明顯。

韓瑩表示，民進黨中央都會給予法律以及文宣協助，也呼籲各地民眾如果有發現被冒名連署，可向民進黨反應，黨中央將會積極協助告發，遏止這類情況再發生，並顧好優質黨籍立委及議員，一席都不能少。（編輯：張若瑤）1140225