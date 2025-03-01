加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》溫暖天氣到週一高溫約30度 週二轉濕冷氣溫驟降
首頁 / 政治

台灣歐銀合作助烏克蘭人才發展 倫敦簽署計畫

2025/3/1 07:10（3/1 07:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣與歐洲復興開發銀行（EBRD）合作，協助烏克蘭發展人力資本，駐英國代表姚金祥（左）27日在倫敦出席相關計畫簽署儀式。（駐英國代表處提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年3月1日
台灣與歐洲復興開發銀行（EBRD）合作，協助烏克蘭發展人力資本，駐英國代表姚金祥（左）27日在倫敦出席相關計畫簽署儀式。（駐英國代表處提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年3月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳韻聿倫敦28日專電）台灣與總部位於倫敦的歐洲復興開發銀行（EBRD）合作，協助烏克蘭發展人力資本，駐英國代表姚金祥27日出席相關計畫簽署儀式，表達台灣對烏克蘭的堅定支持、盼繼續與EBRD等夥伴攜手協助烏克蘭重建。

EBRD透過人力資本因應計畫，協助烏克蘭強化勞動市場、提升人力資本韌性。烏克蘭遭遇俄羅斯全面侵略已長達3年，數百萬人流離失所、超過百萬人自戰場退役或傷殘，對烏克蘭勞動市場形成關鍵技職人力短缺、招募困難、職場環境改變等挑戰。

駐英國代表處今天指出，EBRD的計畫包含促進投資機制，鼓勵烏克蘭企業加強投資職場融入、無障礙空間和育兒設施建置、技職教育、職場環境改善等項目，以加速經濟重建和產業復甦。

姚金祥在簽署儀式表示，對人力資本的投資，就是對烏克蘭未來的投資，台灣並期待藉此分享人力發展相關經驗與專業知識和技術。

姚金祥另強調，台灣堅定支持烏克蘭，願意提供人道援助，過去幾年已與EBRD合作多項援烏計畫，涵蓋物流運輸、難民援助、資安韌性等領域，盼持續與EBRD及烏方加強合作。

google news透過 Google News追蹤中央社

台灣自1991年起與EBRD發展密切合作關係，政府與國際合作發展基金會長年透過技術合作及共同融資基金，在EBRD受援國陸續執行逾400項投資與發展計畫，推動落實市場經濟、綠色能源、數位轉型、民主化、人力發展、永續發展等目標。

此外，台灣也透過EBRD的國際平台，促進產業開拓海外市場與商機。（編輯：唐佩君）1140301

#台灣
#姚金祥
#烏克蘭
#歐洲
#英國
#歐洲復興開發銀行
駐英國代表姚金祥（前左3）27日至歐洲復興開發銀行（EBRD）倫敦總部簽署烏克蘭合作計畫。台灣多年來透過EBRD國際平台，協助多個國家發展，並促進台灣產業海外商機。（駐英國代表處提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年3月1日
駐英國代表姚金祥（前左3）27日至歐洲復興開發銀行（EBRD）倫敦總部簽署烏克蘭合作計畫。台灣多年來透過EBRD國際平台，協助多個國家發展，並促進台灣產業海外商機。（駐英國代表處提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年3月1日
姚金祥
台灣捐款400萬歐元 協助重振烏克蘭保險市場
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

64
更多編輯台推薦新聞：