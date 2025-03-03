議員指北市府補助一日北高 黃國昌：未收任何一塊錢

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（中央社記者陳俊華台北3日電）民進黨台北市議員洪健益指北市府以公帑補助民眾黨一日北高活動。民眾黨主席黃國昌今天說，民眾黨就是去參加一個活動，完全沒有接收到任何一塊錢補助，北市府補助的是自行車協會而非民眾黨。

洪健益今天在臉書發文指出，前台北市長柯文哲「一日雙塔」開惡例，利用公家資源創造個人政治舞台，起初美其名用體育局名義辦活動，挨批後改由民間協會舉辦，沒想到市府仍變相贊助該協會；北市府補助完柯文哲，還繼續補助黃國昌，他質疑「台北市已經光明正大藍白合了嗎」。

台灣民眾黨立法院黨團今天舉行「檢討連年超徵，共享經濟成果」公聽會。黃國昌會前受訪時表示，「怎麼民進黨台北市議員，問政的程度這麼差」，對民眾黨來講，就是去參加一個活動，完全沒有接收到任何一塊錢補助，台北市政府補助的是自行車協會、而非民眾黨。

黃國昌說，與其要找民間協會的麻煩，應該要求其自家台北市議員許淑華，迷你足協向體育署虛報索取補助款，「錢什麼時候要繳回來？」民進黨無的放矢，只想向民眾黨潑糞，到頭來只是凸顯自己的無知與問政品質低落。

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媒體詢問，目前有35位國民黨立委通過罷免第一階段，是否擔心藍白占多數的國會局勢改變。黃國昌表示，身兼民進黨主席的總統賴清德，應說清楚對罷免的立場是什麼；民進黨政府正事不幹，把在野黨立委打為中共同路人，搞紅衛兵式的批鬥分化手段。

黃國昌指出，政府面對國際情勢變化，提出的因應策略、具體作為到目前是一片空白。呼籲賴總統「醒醒吧」，如果民進黨政客腦袋裡想的只有大罷免、政治鬥爭、分裂台灣社會，將是國家的不幸與人民的悲哀。（編輯：林興盟）1140303