台裔教授分享台灣民主人文價值成就 獲加國民眾共鳴

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（中央社記者程愛芬溫哥華6日專電）國際地緣政治動盪下的台灣備受關注，加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC）亞洲學系教授丘慧芬今天以「台灣民主和人文傳統」為題，向加國民眾分享台灣民主，多位專家也讚揚台灣的成就，稱中國的併吞野心不會受國際認同。

UBC亞洲研究中心舉辦這場專題演講，吸引近200人參與。在UBC教授台灣歷史與民主政治逾30年的丘慧芬，有別於從政治的角度論述台灣地位，改以儒家人文傳統價值觀出發，說明台灣和中國的差異。

她向眾人簡述台灣歷史，強調台灣從威權統治和平轉變為自由民主，是一項了不起的政治成就。更難得的是，台灣將中華文化、特別是儒家人文價值保持並發揮得非常好。

丘慧芬說，西方強調的自由民主平等價值觀，其實早在2000多年前的孔子時代就開始反思和倡導了，孔子談「有教無類」、「己立立人，己達達人」；孔子學生則說「四海之內皆兄弟」，都彰顯了平等精神。

她說：「儒家重視的就是個人尊嚴和價值，一如西方哲學家康德所重視的人之自主性－人是目的，而不是手段，任何人都不能將他人當成工具來利用。」

丘慧芬表示，在華人世界中，只有台灣延續了可貴的儒家人文，做到了民主自由平等。反觀中國在全球推動「孔子學院」，卻只是成為大外宣機器；近兩年提出的「全球文明倡議」更是謊話連篇，「若談文明、和平、安全等倡議，怎麼會有六四天安門？又怎會鎮壓香港民主呢？」

有現場民眾關心美國總統川普（Donald Trump）對烏克蘭的態度，是否代表台灣也將是下一個被美國針對交易的對象？

丘慧芬說：「川普是商人，他喜歡交易，而台灣擁有很好的談判籌碼，台灣在半導體產業的先進技術無任何國家可匹敵，台積電擴大投資美國是一種進步的商業策略，對台積電好、對台灣和美國都好。美國很清楚雙贏的局面該是什麼樣子。」

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣、僑務組長陳碧蓮和教育組長朱俊彰，以及僑務委員張亦凱等多名台灣社區人士都到場聆聽。

中國外交部長王毅今天重申「台灣是中國的一個省」，劉立欣則強調台灣主權獨立，「儘管中國現在是世界強權之一，也不能任意霸凌他國，沒有自由民主的中國是不可能受到任何人尊重的，中國共產黨也從來沒一天統治過台灣。」

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UBC亞洲學系教授單國鉞說：「北京不是喜歡談儒家思想？儒家重視以人為本的精神，所以中國政權應該要尊重人民的意願啊，無論是對台灣、對香港都是一樣的道理。」

UBC亞洲學系系主任奧博（Sharalyn Orbaugh）讚揚丘慧芬深入淺出地說明，讓眾人一窺台灣民主發展史和人文價值觀的成就，「認識台灣很重要，尤其加拿大重視印太戰略，我們需要更多地認識亞洲地區的民主夥伴。」（編輯：田瑞華）1140307

丘慧芬在加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC）教授台灣史與民主政治，讓年輕一代認識進步民主的台灣。中央社記者程愛芬溫哥華攝 114年3月7日