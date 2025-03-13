加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

美議員再推代表處正名法案 趙怡翔：台灣民眾樂見

2025/3/13 10:06（3/13 10:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓12日綜合外電報導）針對美國聯邦參議員本週提出法案要求將「台北經濟文化代表處」改為「台灣代表處」，台北市議員趙怡翔表示，此舉吻合美方長久以來使用台灣名稱的政策，且是台灣民眾樂見的。

「台灣代表處法案」（Taiwan Representative Office Act）將要求美國國務卿就台灣駐美代表處更名一事展開協商。

美國媒體「國家評論」（National Review）獨家報導指出，這項法案之前提出過兩次，但再度發起法案的聯邦參議員匡希恆（John Curtis）和默克利（Jeff Merkley）這次信心十足，因為現任國務卿盧比歐（Marco Rubio）2023年擔任參議員時也曾提出參院版本法案，要求台灣駐美代表處更名，在國務院也推動更明確友台的政策方針。

「台灣代表處法案」一旦生效，所有美國政府文件、法律、地圖及紀錄中提到的「台北經濟文化代表處」，都將更新為台灣代表處。

匡希恆在聲明中表示，「美國不應容忍來自中國的壓力，損害台灣民眾」的利益。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

前駐美代表處政治組組長趙怡翔告訴「國家評論」說，正名舉措除了與針對「中國打壓台灣國際空間行為」所發動的抵制行動不謀而合，也與美國長久以來使用台灣名稱的政策相符，包括1979年的「台灣關係法」。

趙怡翔說：「我認為這項法案會是台灣民眾所樂見的，我也認為，大家絕對希望這項法案所表達的觀點能獲行政當局納入考慮範圍。」（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1140313

趙怡翔
多家支持罷免店家遭稽查 議員指罐頭式惡意檢舉遊憩公司案北捷預算遭全刪 綠指市府未說明政策
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：