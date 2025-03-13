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直播／賴清德蕭美琴出席外交部春宴
首頁 / 政治

美媒稱林佳龍召見谷立言抱怨 AIT：報導不實捏造

2025/3/13 17:30（3/13 18:13 更新）
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針對外媒報導，外交部長林佳龍月初召見美國在台協會（AIT）處長谷立言，AIT 13日表示，此報導徹底地不實捏造。圖為谷立言3日出席台北國際工具機展致詞。（中央社檔案照片）
針對外媒報導，外交部長林佳龍月初召見美國在台協會（AIT）處長谷立言，AIT 13日表示，此報導徹底地不實捏造。圖為谷立言3日出席台北國際工具機展致詞。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊堯茹台北13日電）華盛頓時報指出，外交部長林佳龍月初召見美國在台協會處長谷立言，就涉台議題提出對川普的「抱怨」。美國在台協會今天表示，此報導徹底地不實捏造，並強調美國對台支持明確。

華盛頓時報（The Washington Times）12日報導，台灣外交部長林佳龍2日召見美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene），就美國總統川普（Donald Trump）稱欲與中國國家主席習近平發展良好關係、川普尚未表態協防台灣以及「川澤會」交鋒等情事提出「抱怨」（complain），報導指出，國防部長顧立雄及台積電公司代表也在場。

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AIT發言人下午回覆中央社提問表示，此篇報導是徹底地不實捏造。

AIT強調，在川普政府下，美國對台灣的支持明確，且美方已透過美台合作展現此支持，讓美國和台灣更加安全、強健以及繁榮。（編輯：蘇志宗）1140313

#AIT
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