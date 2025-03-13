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響應政院政策說明會 邱議瑩16日辦高雄首場宣講

2025/3/13 20:06（3/13 20:11 更新）
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民進黨立委邱議瑩13日表示，針對總預算及財劃法2大覆議案遭藍白封殺，她將於16日在鳳山五甲龍成宮舉辦宣講活動，並邀同黨立委許智傑、李柏毅、李昆澤和WeCare高雄發起人尹立參與。（邱議瑩服務處提供）中央社記者林巧璉傳真 114年3月13日
民進黨立委邱議瑩13日表示，針對總預算及財劃法2大覆議案遭藍白封殺，她將於16日在鳳山五甲龍成宮舉辦宣講活動，並邀同黨立委許智傑、李柏毅、李昆澤和WeCare高雄發起人尹立參與。（邱議瑩服務處提供）中央社記者林巧璉傳真 114年3月13日
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（中央社記者林巧璉高雄13日電）總預算、財劃法覆議案遭立院否決，民進黨、國民黨近期都將下鄉宣講。民進黨立委邱議瑩表示，響應行政院在台中啟動政策說明會，16日將在鳳山五甲龍成宮舉辦高雄首場宣講。

邱議瑩今天透過新聞稿表示，針對總預算及財劃法2大覆議案雙雙遭到藍白惡意封殺，她將於16日在鳳山五甲龍成宮舉辦「挺台灣護未來」宣講，活動邀請同黨立委許智傑、李柏毅、李昆澤和WeCare高雄發起人尹立參與，現場也代收全台所有罷免連署書。

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邱議瑩表示，儘管有這麼多專家學者和公民團體，呼籲藍白尊重專業，不要把政黨私利擺在公共利益之前，可是藍白還是一意孤行，封殺行政院的覆議案。受到衝擊的不只是全台灣，未來高雄需要與中央合作的捷運黃線、國道7號、托育補助、長照資源、農漁產銷等都將受到影響。

邱議瑩指出，面對藍白兩黨的措舉，行政院本週從台中開始，啟動「挺台灣、護未來」政策宣講會。為配合全台民意串聯，16日下午4時將舉辦高雄首場宣講，藉此與市民面對面說明，財劃法及總預算覆議案被封殺的嚴重後果。（編輯：謝雅竹）1140313

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