賴總統敞廳談話 林右昌：各界勿與罷免做聯想

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（中央社記者王揚宇台北14日電）總統賴清德13日召開國安高層會議，主題為「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」，賴總統在國安高層會議結束後親上火線，發表敞廳談話，外界質疑此舉加深罷免浪潮。民進黨秘書長林右昌今天受訪表示，希望各界不要與罷免做聯想。

民進黨立法院黨團今天在立法院舉行黨團會議，林右昌受邀列席，並於會前接受媒體聯訪，對於賴總統13日的談話，外界質疑對內是否要加深罷免等議題，作相關說明。

林右昌說，賴總統昨天的談話是與人民高度相關的國安議題，不要與罷免做一些聯想，真的不必要。他今天受邀列席，是因為民進黨將舉辦下鄉宣講活動，希望所有黨籍立委共襄盛舉，在地方上多多宣傳。

媒體追問，民進黨宣布要下鄉宣講後，傳出國民黨、台灣民眾黨也要下鄉辦活動。

林右昌指出，他昨天已說明，從去年到現在藍白在國會的亂象，包括提出非常多違憲、擴權、濫權的法案，甚至濫刪總預算，造成社會譁然，人民也有非常多的意見，因此民進黨必須要向人民說明，至於藍白要下鄉，這是藍白的自由，不予置評。

林右昌說，他有注意到新聞報導指國民黨要下鄉說明普發新台幣1萬元的事情，但其實民進黨執政時，不管是托嬰、托幼補助，或是高中職免學費、私立大學生每個學期的學費補助等，領到政府補助的家庭非常多，每個月領的錢應該超過1萬元，因此他認為國民黨要下鄉講普發1萬元的事情有點奇怪，更不要說政府用歲計賸餘可以做很多事情，包括勞健保補助等。

此外，賴總統13日提及，為因應中國對國軍的滲透等，恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線。

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林右昌表示，過去軍事審判確實讓民眾、台灣社會有非常不好的印象，但最近看到中共嚴重滲透、侵入現役軍人，產生許多洩密、危害國安等事件下，賴總統應該是在審慎評估且在國安團隊評估提出意見後，所提出的方向。

林右昌認為，未來應該是革新後、現代化的軍事審判制度，應該有相關配套，如何不讓中共滲透國安、如何維持國安體系等議題，社會可以討論。（編輯：蘇志宗）1140314