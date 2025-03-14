逾千佛門弟子挺罷免 曹興誠：向國際宣傳台灣人主張

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北14日電）中台灣教授協會發動「佛教皈依弟子護國宣言：守護台灣，抵抗強權」罷免不適任立委網路連署行動。釋正定法師今天表示，台灣佛教深受中共統戰，若再惡化將不再有宗教自由，佛教徒應挺身而出，救聖教於衰亡、解眾生於倒懸。

聯電前董事長曹興誠表示，中共長年對台滲透統戰，透過藍白立委掌控立法院，不斷利用立法手段弱化台灣、癱瘓台灣，最後瓦解台灣，因此台灣人民必須出面進行大罷免，讓全世界瞭解台灣民眾並不同意中國統一台灣的主張，台灣與中華人民共和國互不隸屬。

中台灣教授協會上午在立法院召開「千佛弟子護國護法，捍衛台灣民主自由」記者會，由雲林科技大學助理教授簡端良主持，邀請前福智僧團梵因法師、曹興誠與會。

簡端良表示，目前為止已有1500位佛門弟子加入網路連署，其中包含200位出家法師，修行人誰不想清心寡慾追求解脫之道，但當國家有難，眾生需要的時候，護持眾生就變成了責任，保護台灣避免中國共產黨的入侵。

透過 Google News 追蹤中央社

釋正定表示，他身邊的佛教徒總是說「遠離政治、保持中立、要慈悲要和平，不要挑釁中共武力」，因為這是佛教徒去中國交流後，受到中共統戰的結果；台灣佛教深受中共統戰，若再惡化，台灣的宗教信仰、幸福生活也將被徹底剝奪，佛教徒豈能袖手旁觀。

曹興誠表示，希望佛教徒能夠站出來，讓大家感到無畏、活的安心坦然，面臨中共威脅，要站出來進行「無畏布施」，讓眾生沒有恐懼。（編輯：蘇志宗）1140314