僑委會：中國發7萬份新春暖心包 對台僑無太大作用

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（中央社記者葉素萍台北17日電）僑務委員會委員長徐佳青今天說，中國發放7萬多份「新春暖心包」給海外僑胞，企圖進行文化統戰；但對於個人經濟狀況在水準之上的僑民來說，這種暖心包基本上起不了什麼太大的作用。

立法院外交及國防委員會今天邀請徐佳青報告僑務業務概況。僑委會最新報告指出，僑委會說，民國113年聯合國教科文組織將「春節」列入人類非物質文化遺產，雖英文官網譯為Spring Festival， 但在翻譯上卻出現 Chinese New Year及Lunar New Year爭論，使春節慶祝活動及英文翻譯成為中國遂行「統戰」場域。

僑委會說，中國運用春節活動展開文化統戰，中國僑團透過舉辦盛大春節慶典，邀請當地官員、商界領袖參與，藉此展示國力與文化影響力。

僑委會指出，近年在除夕前，中國國僑辦更結合其駐外領使館準備7萬多份「新春暖心包」，寄送具地方特色新春小物給海外僑胞，規模逐年增加，併同透過海外華媒廣宣，欲傳達中國更加關懷僑胞的印象，間接影響海外僑民對台灣的向心力。

僑委會指出，中國使領館人員會在春節密集拜會傳統僑社，並致贈春節禮金，試圖打「人情牌」，迫使傳統僑社難以拒絕來訪交流，逐步加深聯繫。

僑委會表示，台灣舉辦的活動強調傳承春節文化意涵，希望透過對於年節內涵傳承，例如活動結合「親子行春」，邀請家庭帶著孩子一起拜訪長輩，互道吉祥話，說明元宵節文化意義，以及春聯與燈籠於節慶中的吉祥納福涵義，從活動認識及體驗節慶文化，增進僑民與台灣鏈結。

徐佳青會前受訪表示，中共手法確實不斷推陳出新，尤其在農曆年間發放暖心包，企圖用一點小禮物來收買海外僑心，但事實上，大多數的海外僑胞、個人經濟狀況都在水準之上，「這種小小的東西對他們其實是起不了什麼作用的」。

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她說，近年來，也因為國際社會對於中共的滲透威脅逐漸提高警覺，只有少部分在一帶一路的國家，或許有一些少數的僑民受到影響，這一部分僑委會都密切在觀察。

徐佳青說，僑委會今年預算部分遭刪減凍結，因此補助項目確實會受到一些影響，來回之間，是不是讓中共有更多的機會透過各種大撒幣方法收買人心，僑委會會密切關注；至於暖心包，這是小東西，在農曆年節當中應景，「對他們自己的僑民大概大概有這樣的需求，但是對於本國台灣僑民來說，我覺得這種暖心包基本上起不了什麼太大的作用」。（編輯：蘇志宗）1140317