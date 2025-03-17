天然氣接收站無政策環評遭疑 環部：需經濟部提出

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（中央社記者張雄風台北17日電）有立委今天表示，全台目前合計將興建7座天然氣接收站，卻沒有執行整體政策環評，對西海岸的衝擊難以評估。環境部長彭啓明表示，政策環評需目的事業主管機關（經濟部）提出。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請環境部部長、衛生福利部、教育部、經濟部、台灣電力公司、台灣中油公司就「氣象變異致國內空品惡化，精進預報與跨部會應變作為」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委廖偉翔質詢表示，根據資料，台灣北起基隆、南至高雄，目前計畫將興建7座天然氣接收站。

廖偉翔指出，現在全台的天然氣接收站，只有個案環評，而台灣已經是全球天然氣接收站密度最高的國家，逐案審查沒辦法評估整體的生態衝擊，要環境部重新評估全台接收站與儲氣場的累積性環評報告及總量管制的方案。

廖偉翔並引用「政府政策環境影響評估作業辦法」，其中就包含「能源政策」屬於應實施環境影響評估；質疑若經濟部鴕鳥心態、環境部又不管，「算不算行政怠惰」。

彭啓明說明，政策環評需要由目的事業主管機關提出，依法環境部沒辦法主動進行政策環評；因為以煤轉氣是政府既定政策，能源的發展若有政策環評，讓社會了解當然歡迎。

彭啓明表示，的確能源政策是屬於政策環評中的一項，不過政策環評比較屬於事前溝通，與個案沒有直接的關係。

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經濟部表示，天然氣接收站是依能源轉型政策，以能源占比達50%為目標。

廖偉翔追問，若再生能源未達標，是否會再提高天然氣占比。經濟部回應，再生能源目標為20%，是各有各的目標去努力。（編輯：李亨山）1140317