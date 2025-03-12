台積電擴大赴美投資 藍籲政府爭取台灣晶片免關稅

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（中央社記者王承中台北12日電）台積電擴大赴美投資，國民黨團書記長王鴻薇今天表示，希望政府透過此次台積電赴美設廠機會，同時談判取得美國對台半導體輸美零關稅的待遇及豁免。首席副書記長羅智強說，政府與美方溝通，讓台科技業者豁免被課徵高關稅，這是最起碼的要求及期待。

台積電擴大赴美投資，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強，以及國民黨立委鄭正鈐、廖偉翔等人，今天在立法院國民黨團記者室，召開「爭取台產晶片免關稅，賴政府還在等什麼？」記者會，呼籲民進黨政府拿出積極作為，協助台灣高科技廠商輸美應持續保有零關稅優惠。

王鴻薇表示，國民黨團上週已在立法院提案要求行政院針對台積電赴美大幅投資對台灣相關經濟及產業影響進行專案報告，並已獲得跨黨派的支持。台中市長盧秀燕也特別關心此議題，希望透過此次台積電赴美設廠機會，同時談判取得美國對台半導體輸美零關稅的待遇及豁免。

王鴻薇指出，美國總統川普日前表示，預計針對全世界輸美半導體產品徵收25%的關稅，更有可能向上提升，預計4月2日公布相關關稅額度，國內廠商對此高度不安，但賴政府卻無聲無息，毫無作為，也沒有任何因應作為來回應此高關稅危機。希望政府能夠馬上動起來，協助產業共度難關。

羅智強表示，如果民進黨無法免除台積電移往美國，也請在號稱史上台美關係最好的時刻亡羊補牢，在美國祭出關稅戰時，政府好好與美方溝通，讓台灣的科技業者可以豁免被課徵高關稅，這是最起碼的要求及期待。

鄭正鈐指出，在此關鍵時刻，政府應積極與美國政府溝通，要搶在美國政府尚未決策前，拿出辦法爭取廠商的權益。台灣對美出口第一、二大商品為伺服器及積體電路，在美國提高關稅的同時，是否同時會對含有晶片的終端產品課重稅。

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鄭正鈐表示，如果真的發生，將是對台高科技產業的重大打擊。政府不僅應爭取晶片免關稅，針對含有晶片的終端產品業者的權益，政府也應一併予以協助。

廖偉翔指出，支持企業全球布局，但政府應保障國家利益與安全。台積電作為台灣最重要的戰略資產之一，赴海外設廠必定會影響到國家利益與國家安全，政府應積極爭取關稅豁免，並應確保先進製程應領先台灣以外全球其他廠區二個世代以上，並公開決策過程及未來的戰略規劃，以確保半導體產業根留本土。（編輯：翟思嘉）1140312