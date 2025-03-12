覆議案質詢爆口角 藍綠立委提權宜問題盼勿錄影直播

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（中央社記者林敬殷、王承中台北12日電）國民黨立法院黨團總召傅崐萁因不滿質詢時被民進黨立委錄影，要求立法院長韓國瑜制止，韓國瑜裁示列入朝野協商討論議題。隨後國民黨立委王鴻薇提出權宜問題，希望尊重質詢立委；民進黨立委郭國文也提出權宜問題，認為院會內不應該直播。

立法院今天召開全院委員會，針對行政院所提財政收支劃分法修法覆議案，邀行政院長卓榮泰及相關部會首長赴立法報告及備詢。

傅崐萁在質詢時，不滿民進黨立委在他質詢時用手機錄影，要求會議主席的韓國瑜制止，民進黨立委反唇相譏，雙方互槓，口角不斷。韓國瑜要求雙方都能彼此尊重，並表示列入朝野協商事項來討論，仍遭到在場的民進黨立委一再抗議。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇在上台質詢時，先向會議主席、立法院長韓國瑜提出權宜問題。王鴻薇指出，從昨天開始，在覆議案的質詢過程中，都有民進黨立委在台下叫囂、錄影。立法院有衝突、有爭議，但她認為立委的質詢權則應該要被尊重，並得到維護。

韓國瑜表示，既然有質詢的立委提出不希望被其他立委錄影，他身為會議主席就一定要出面制止，這點要請各位立委互相理解，因為這種感受是相同的，他要再次呼籲，尊重質詢立委的權益，這點要拜託大家。

韓國瑜提到，這次全院委員會的過程，大致上都非常好，少部分有小摩擦，官員不用搶答，但也請質詢的立委能夠給予官員適當的時間予以說明，這都是互相的。

郭國文在稍後的質詢時，比照前一位質詢的王鴻薇，也提出權宜問題。

郭國文指出，王鴻薇提的問題非常好，應該尊重個別立委的質詢，院長的裁示，他也接受，當事人不願被拍攝，應該尊重當事人。

此時，郭國文話鋒一轉，表示要慎重提醒院長，現場已經有直播，就不應該再直播，在其他院會時間也都有直播，但是部分立委的行為，也都是如此，不但裝密錄器，甚至直播對著人，在院會進行中造謠，「我本人就是受害者」。

郭國文談及，在院會或委員會當中，免不了會有肢體衝突，但是擁有直播器的人，多一個造謠的武器。

郭國文說明，誰最會講這種話，一個是國民黨立委葉元之，一個是民眾黨立委黃國昌。

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郭國文強調，這兩人都拿直播當造謠的武器，院長若要處理，應該要有一致性的處理，不管有沒有直播，都應該尊重當事人，能不能形成一個一致性的標準，應該要不分對象、不分黨派、不分藍綠。

對此，韓國瑜回應，他會把議題納入黨團協商。（編輯：張若瑤）1140312